В Нижневартовске вынужденно сел самолет

В Нижневартовске вынужденно сел самолет - РИА Новости, 26.08.2025

В Нижневартовске вынужденно сел самолет

Борт из Лондона в Пекин вынужденно сел в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26

2025-08-26T08:51:00+03:00

2025-08-26T08:54:00+03:00

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Борт из Лондона в Пекин вынужденно сел в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Сел точно", – сказал собеседник агентства, уточнив, что посадка вынужденная.По данным СМИ, борт авиакомпании Air China из Лондона в Пекин сел в Нижневартовске из-за отказа двигателя, в самолете 311 пассажиров."Информацию пока не можем дать, все в рабочем режиме, все хорошо", – сказали РИА Новости в аэропорту Нижневартовска на вопрос о происшествии с самолетом.

