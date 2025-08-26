Рейтинг@Mail.ru
В Нижневартовске вынужденно сел самолет
08:51 26.08.2025
В Нижневартовске вынужденно сел самолет
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Борт из Лондона в Пекин вынужденно сел в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Сел точно", – сказал собеседник агентства, уточнив, что посадка вынужденная.По данным СМИ, борт авиакомпании Air China из Лондона в Пекин сел в Нижневартовске из-за отказа двигателя, в самолете 311 пассажиров."Информацию пока не можем дать, все в рабочем режиме, все хорошо", – сказали РИА Новости в аэропорту Нижневартовска на вопрос о происшествии с самолетом.
происшествия, нижневартовск
Происшествия, Нижневартовск
© РИА Новости / Владимир Сергеев | Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Борт из Лондона в Пекин вынужденно сел в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Сел точно", – сказал собеседник агентства, уточнив, что посадка вынужденная.
По данным СМИ, борт авиакомпании Air China из Лондона в Пекин сел в Нижневартовске из-за отказа двигателя, в самолете 311 пассажиров.
"Информацию пока не можем дать, все в рабочем режиме, все хорошо", – сказали РИА Новости в аэропорту Нижневартовска на вопрос о происшествии с самолетом.
