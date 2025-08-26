Рейтинг@Mail.ru
Сальдо рассказал Путину о новой подстанции в Херсонской области - РИА Новости, 26.08.2025
15:23 26.08.2025
Сальдо рассказал Путину о новой подстанции в Херсонской области
Сальдо рассказал Путину о новой подстанции в Херсонской области
Электроснабжение в Херсонской области стабилизировать за счет строительства новой электроподстанции мощностью 150 киловольт, доложил губернатор региона Владимир
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Электроснабжение в Херсонской области стабилизировать за счет строительства новой электроподстанции мощностью 150 киловольт, доложил губернатор региона Владимир Сальдо президенту России Владимиру Путину. "ПАО "Россети" построили недавно новую, совершенно новую подстанцию на 150 киловольт, потратили на это почти 6 миллиардов, но она серьезно компенсирует и выравнивает всё электроснабжение Херсонской области и Левобережья", - сказал Сальдо на встрече с президентом. Он пояснил, что старые подстанции были связаны с Каховской гидроэлектростанцией. В связи с этим они сейчас в нерабочем состоянии. "Построили новую, и теперь у нас стабильное энергоснабжение. А то было в некоторых населенных пунктах 180 вольт, люди жаловались, домашние различные приборы (не работали - ред.)", - подчеркнул губернатор. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. В зону наводнения попали 23 населенных пункта, в том числе четыре города. Были эвакуированы более 10 тысяч человек, свыше 60 погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев. Предварительная сумма ущерба оценивается более чем в 11,5 миллиарда рублей.
Сальдо рассказал Путину о новой подстанции в Херсонской области

Сальдо заявил, что электроснабжение в Херсонской области стабилизировалось

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Электроснабжение в Херсонской области стабилизировать за счет строительства новой электроподстанции мощностью 150 киловольт, доложил губернатор региона Владимир Сальдо президенту России Владимиру Путину.
"ПАО "Россети" построили недавно новую, совершенно новую подстанцию на 150 киловольт, потратили на это почти 6 миллиардов, но она серьезно компенсирует и выравнивает всё электроснабжение Херсонской области и Левобережья", - сказал Сальдо на встрече с президентом.
Он пояснил, что старые подстанции были связаны с Каховской гидроэлектростанцией. В связи с этим они сейчас в нерабочем состоянии.
"Построили новую, и теперь у нас стабильное энергоснабжение. А то было в некоторых населенных пунктах 180 вольт, люди жаловались, домашние различные приборы (не работали - ред.)", - подчеркнул губернатор.
Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. В зону наводнения попали 23 населенных пункта, в том числе четыре города. Были эвакуированы более 10 тысяч человек, свыше 60 погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев. Предварительная сумма ущерба оценивается более чем в 11,5 миллиарда рублей.
