https://ria.ru/20250826/rybak-2037684152.html
В Красноярском крае рыбак несколько дней дрейфовал на лодке с телом брата
В Красноярском крае рыбак несколько дней дрейфовал на лодке с телом брата - РИА Новости, 26.08.2025
В Красноярском крае рыбак несколько дней дрейфовал на лодке с телом брата
Рыбак несколько дней дрейфовал на неисправной лодке с телом умершего брата по реке Чулым в Красноярском крае, сообщает КГКУ "Спасатель". РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T15:46:00+03:00
2025-08-26T15:46:00+03:00
2025-08-26T15:46:00+03:00
происшествия
красноярский край
шарыповский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577862202_0:0:3120:1756_1920x0_80_0_0_72216d8b699848d0854b57e39942c598.jpg
КРАСНОЯРСК, 26 авг – РИА Новости. Рыбак несколько дней дрейфовал на неисправной лодке с телом умершего брата по реке Чулым в Красноярском крае, сообщает КГКУ "Спасатель". По данным краевого государственного казенного учреждения, спасателям Шарыповского поисково-спасательного отряда поступила заявка о необходимости перехватить резиновую лодку, которая дрейфовала вниз по течению реки Чулым в сторону деревни Ёршово Шарыповского района. Позже выяснилось, что за четверо суток до этого братья отправились на рыбалку на моторной лодке и постоянно были на связи с семьей. Однако при последнем разговоре один из братьев рассказал племяннику о смерти его отца и о том, что мотор лодки сломался, и они дрейфуют. Племянник оперативно обратился в экстренные службы. "На служебном автомобиле спасатели доехали до реки Чулым и пересели на плавсредство. Уже через 20 минут спасатели перехватили дрейфующую лодку и пришвартовали ее к берегу. В ней находился мужчина с телом умершего брата", - говорится в сообщении. Спасатели извлекли тело мужчины и передали медикам. Брат умершего в медицинской помощи не нуждался, он был передан сотрудникам полиции, отмечают в "Спасателе". В пресс-службе краевого главка МВД уточнили РИА Новости, что мужчина умер естественной смертью, а когда именно наступила смерть, покажут результаты экспертизы.
https://ria.ru/20241121/volga-1985046064.html
красноярский край
шарыповский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577862202_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_048f2a19cfe9b8e5860f604d8a7b793c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, шарыповский район
Происшествия, Красноярский край, Шарыповский район
В Красноярском крае рыбак несколько дней дрейфовал на лодке с телом брата
В Красноярском крае рыбак с телом умершего брата дрейфовал на неисправной лодке
КРАСНОЯРСК, 26 авг – РИА Новости. Рыбак несколько дней дрейфовал на неисправной лодке с телом умершего брата по реке Чулым в Красноярском крае, сообщает КГКУ "Спасатель".
По данным краевого государственного казенного учреждения, спасателям Шарыповского поисково-спасательного отряда поступила заявка о необходимости перехватить резиновую лодку, которая дрейфовала вниз по течению реки Чулым в сторону деревни Ёршово Шарыповского района
. Позже выяснилось, что за четверо суток до этого братья отправились на рыбалку на моторной лодке и постоянно были на связи с семьей. Однако при последнем разговоре один из братьев рассказал племяннику о смерти его отца и о том, что мотор лодки сломался, и они дрейфуют. Племянник оперативно обратился в экстренные службы.
"На служебном автомобиле спасатели доехали до реки Чулым и пересели на плавсредство. Уже через 20 минут спасатели перехватили дрейфующую лодку и пришвартовали ее к берегу. В ней находился мужчина с телом умершего брата", - говорится в сообщении.
Спасатели извлекли тело мужчины и передали медикам. Брат умершего в медицинской помощи не нуждался, он был передан сотрудникам полиции, отмечают в "Спасателе".
В пресс-службе краевого главка МВД уточнили РИА Новости, что мужчина умер естественной смертью, а когда именно наступила смерть, покажут результаты экспертизы.