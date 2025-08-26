https://ria.ru/20250826/rybak-2037684152.html

В Красноярском крае рыбак несколько дней дрейфовал на лодке с телом брата

КРАСНОЯРСК, 26 авг – РИА Новости. Рыбак несколько дней дрейфовал на неисправной лодке с телом умершего брата по реке Чулым в Красноярском крае, сообщает КГКУ "Спасатель". По данным краевого государственного казенного учреждения, спасателям Шарыповского поисково-спасательного отряда поступила заявка о необходимости перехватить резиновую лодку, которая дрейфовала вниз по течению реки Чулым в сторону деревни Ёршово Шарыповского района. Позже выяснилось, что за четверо суток до этого братья отправились на рыбалку на моторной лодке и постоянно были на связи с семьей. Однако при последнем разговоре один из братьев рассказал племяннику о смерти его отца и о том, что мотор лодки сломался, и они дрейфуют. Племянник оперативно обратился в экстренные службы. "На служебном автомобиле спасатели доехали до реки Чулым и пересели на плавсредство. Уже через 20 минут спасатели перехватили дрейфующую лодку и пришвартовали ее к берегу. В ней находился мужчина с телом умершего брата", - говорится в сообщении. Спасатели извлекли тело мужчины и передали медикам. Брат умершего в медицинской помощи не нуждался, он был передан сотрудникам полиции, отмечают в "Спасателе". В пресс-службе краевого главка МВД уточнили РИА Новости, что мужчина умер естественной смертью, а когда именно наступила смерть, покажут результаты экспертизы.

