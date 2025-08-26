https://ria.ru/20250826/rubio-2037562917.html

В Госдепе рассказали, о чем Рубио договорился с ЕС по Украине

В Госдепе рассказали, о чем Рубио договорился с ЕС по Украине

ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио по итогам прошедшего телефонного разговора с министрами иностранных дел европейских стран, Украины, а также главой европейской дипломатии Кайей Каллас договорился продолжить совместные дипломатические усилия по урегулированию украинского конфликта, сообщили в госдепе. "Госсекретарь, министры иностранных дел и верховный представитель договорились продолжить сотрудничество в дипломатических усилиях по прекращению войны через долгосрочное урегулирование путем переговоров", - говорится в распространенном заявлении. В ведомстве добавили, что в звонке участвовали министры иностранных дел Украины, Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.

