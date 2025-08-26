Журналистку "Дождя"* объявили в международный розыск
Журналистку «Дождя» Монгайт объявили в международный розыск
CC BY 3.0 / Forbes / Anna Mongayt, August 2019
Анна Монгайт**. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Журналистка "Дождя"* (СМИ-иноагент) Анна Монгайт** (признана в РФ иноагентом), заочно арестованная по обвинению в распространения фейков о российской армии, объявлена в международный розыск, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Шестого августа 2025 года Монгайт** объявлена в международный розыск", - сказано в материалах.
Также из материалов следует, что в 2022 году журналистка вылетела в Азербайджан и в настоящее время находится на территории иностранного государства.
Пресненский суд Москвы в понедельник заочно арестовал Монгайт** на два месяца с момента задержания или экстрадиции. Ей предъявлено обвинение по пункту "д" части второй статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) и грозит до 10 лет колонии.
Основанием для возбуждения уголовного дела стали публикации Монгайт** в ее Telegram-канале, в том числе об ударе по Спасо-Преображенскому собору в Одессе, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
Летом 2023 года Минобороны РФ опровергло информацию киевского режима о поражении Спасо-Преображенского собора в Одессе в результате применения высокоточного оружия. По данным ведомства, наиболее вероятной причиной разрушения храма стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах.
* признан СМИ-иноагентом в РФ.
** признана иноагентом.
