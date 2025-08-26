https://ria.ru/20250826/rostehnadzor-2037633909.html
На всех блоках ЗАЭС провели мониторинг учета ядерных материалов
На всех блоках ЗАЭС провели мониторинг учета ядерных материалов - РИА Новости, 26.08.2025
На всех блоках ЗАЭС провели мониторинг учета ядерных материалов
Мониторинг учета ядерных материалов проведен Ростехнадзором на всех шести блоках Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Мониторинг учета ядерных материалов проведен Ростехнадзором на всех шести блоках Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале. "В ходе инспекции был проконтролирован учет ядерных материалов в учетных зонах всех шести энергоблоков станции. По итогам проверки нарушений, влияющих на безопасность, выявлено не было. Радиационная обстановка на промплощадке соответствует норме" , - говорится в сообщении. Мониторинг на Запорожской АЭС провели специалисты Донского межрегионального управления Ростехнадзора. Подобные проверки носят регулярный характер и являются частью системы постоянного контроля за ядерной безопасностью. Они приобретают особое значение в рамках подготовки станции к возможности перевода в режим генерации, отмечено в сообщении. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
