Рейтинг@Mail.ru
На всех блоках ЗАЭС провели мониторинг учета ядерных материалов - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:39 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/rostehnadzor-2037633909.html
На всех блоках ЗАЭС провели мониторинг учета ядерных материалов
На всех блоках ЗАЭС провели мониторинг учета ядерных материалов - РИА Новости, 26.08.2025
На всех блоках ЗАЭС провели мониторинг учета ядерных материалов
Мониторинг учета ядерных материалов проведен Ростехнадзором на всех шести блоках Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T12:39:00+03:00
2025-08-26T12:39:00+03:00
днепр (река)
энергодар
европа
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902180314_0:0:3225:1814_1920x0_80_0_0_2f961bf51c922bd7da330ce1a2ea9c69.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Мониторинг учета ядерных материалов проведен Ростехнадзором на всех шести блоках Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале. "В ходе инспекции был проконтролирован учет ядерных материалов в учетных зонах всех шести энергоблоков станции. По итогам проверки нарушений, влияющих на безопасность, выявлено не было. Радиационная обстановка на промплощадке соответствует норме" , - говорится в сообщении. Мониторинг на Запорожской АЭС провели специалисты Донского межрегионального управления Ростехнадзора. Подобные проверки носят регулярный характер и являются частью системы постоянного контроля за ядерной безопасностью. Они приобретают особое значение в рамках подготовки станции к возможности перевода в режим генерации, отмечено в сообщении. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
https://ria.ru/20250824/uljanov-2037292419.html
https://ria.ru/20250824/magate-2037284597.html
днепр (река)
энергодар
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902180314_496:0:3225:2047_1920x0_80_0_0_0d6fa4c44775834377aadc4ec1c95b81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
днепр (река), энергодар, европа, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), запорожская аэс
Днепр (река), Энергодар, Европа, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Запорожская АЭС
На всех блоках ЗАЭС провели мониторинг учета ядерных материалов

Ростехнадзор провел мониторинг учета ядерных материалов на шести блоках ЗАЭС

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Мониторинг учета ядерных материалов проведен Ростехнадзором на всех шести блоках Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале.
"В ходе инспекции был проконтролирован учет ядерных материалов в учетных зонах всех шести энергоблоков станции. По итогам проверки нарушений, влияющих на безопасность, выявлено не было. Радиационная обстановка на промплощадке соответствует норме" , - говорится в сообщении.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Постпред России прокомментировал сообщения МАГАТЭ об атаках на Курскую АЭС
24 августа, 15:05
Мониторинг на Запорожской АЭС провели специалисты Донского межрегионального управления Ростехнадзора. Подобные проверки носят регулярный характер и являются частью системы постоянного контроля за ядерной безопасностью. Они приобретают особое значение в рамках подготовки станции к возможности перевода в режим генерации, отмечено в сообщении.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
Курская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
МАГАТЭ сообщило об уровне радиации у Курской АЭС
24 августа, 14:32
 
Днепр (река)ЭнергодарЕвропаФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Запорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала