Миссия России при ООН рассказала о ходе расследования по "Северным потокам"
Германия, Дания и Швеция отказали РФ в сотрудничестве по расследованию терактов на "Северных потоках", сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 26.08.2025
ООН, 26 авг – РИА Новости. Германия, Дания и Швеция отказали РФ в сотрудничестве по расследованию терактов на "Северных потоках", сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Членам Совета Безопасности ООН хорошо известно, что Германия, Дания и Швеция ответили отказами на предложение Российской Федерации - государства, напрямую затронутого терактом - о сотрудничестве в деле установления обстоятельств произошедшего. Обращения компетентных органов нашей страны об оказании правовой помощи и создании совместных следственных групп были отклонены без всяких веских причин", – сказал Полянский в ходе заседания СБ ООН."Мы были попросту отсечены от расследования", – констатировал он.
