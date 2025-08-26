Рейтинг@Mail.ru
Миссия России при ООН рассказала о ходе расследования по "Северным потокам" - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:28 26.08.2025 (обновлено: 23:39 26.08.2025)
https://ria.ru/20250826/rossiya-2037755565.html
Миссия России при ООН рассказала о ходе расследования по "Северным потокам"
Миссия России при ООН рассказала о ходе расследования по "Северным потокам" - РИА Новости, 26.08.2025
Миссия России при ООН рассказала о ходе расследования по "Северным потокам"
Германия, Дания и Швеция отказали РФ в сотрудничестве по расследованию терактов на "Северных потоках", сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T23:28:00+03:00
2025-08-26T23:39:00+03:00
россия
дмитрий полянский
в мире
германия
дания
оон
северный поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_0f68f186fb5e8c240652803496862afd.jpg
ООН, 26 авг – РИА Новости. Германия, Дания и Швеция отказали РФ в сотрудничестве по расследованию терактов на "Северных потоках", сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Членам Совета Безопасности ООН хорошо известно, что Германия, Дания и Швеция ответили отказами на предложение Российской Федерации - государства, напрямую затронутого терактом - о сотрудничестве в деле установления обстоятельств произошедшего. Обращения компетентных органов нашей страны об оказании правовой помощи и создании совместных следственных групп были отклонены без всяких веских причин", – сказал Полянский в ходе заседания СБ ООН."Мы были попросту отсечены от расследования", – констатировал он.
https://ria.ru/20250826/polsha-2037613508.html
россия
германия
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_81:60:926:694_1920x0_80_0_0_e901ee691368859f437e22a1681335cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий полянский, в мире, германия, дания, оон, северный поток
Россия, Дмитрий Полянский, В мире, Германия, Дания, ООН, Северный поток
Миссия России при ООН рассказала о ходе расследования по "Северным потокам"

Германия, Дания и Швеция отказались сотрудничать с Россией по "Северным потокам"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 26 авг – РИА Новости. Германия, Дания и Швеция отказали РФ в сотрудничестве по расследованию терактов на "Северных потоках", сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Членам Совета Безопасности ООН хорошо известно, что Германия, Дания и Швеция ответили отказами на предложение Российской Федерации - государства, напрямую затронутого терактом - о сотрудничестве в деле установления обстоятельств произошедшего. Обращения компетентных органов нашей страны об оказании правовой помощи и создании совместных следственных групп были отклонены без всяких веских причин", – сказал Полянский в ходе заседания СБ ООН.
"Мы были попросту отсечены от расследования", – констатировал он.
Сергей Кузнецов, арестованный в Италии в связи с терактом на Северных потоках - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Польшу обеспокоил арест подозреваемого в диверсии на "Северных потоках"
Вчера, 11:35
 
РоссияДмитрий ПолянскийВ миреГерманияДанияООНСеверный поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала