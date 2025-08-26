https://ria.ru/20250826/rossiya-2037743755.html

Генпрокуратура просит арестовать имущество колхоза "Восток-1"

Генпрокуратура просит арестовать имущество колхоза "Восток-1" - РИА Новости, 26.08.2025

Генпрокуратура просит арестовать имущество колхоза "Восток-1"

Генеральная прокуратура РФ просит арбитражный суд Приморского края арестовать имущество владивостокского АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1", включая... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T21:04:00+03:00

2025-08-26T21:04:00+03:00

2025-08-26T21:04:00+03:00

происшествия

белиз

сша

генеральная прокуратура рф

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543624_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_666a3399d5870422bcea7fd541166000.jpg

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ просит арбитражный суд Приморского края арестовать имущество владивостокского АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1", включая принадлежащие ему суда, а также активы его бенефициара, бывших и нынешних акционеров, следует из материалов иска, с которым ознакомилось РИА Новости. Обеспечительные меры запрашиваются в деле по иску Генпрокуратуры к "Востоку-1" и его контролирующим лицам, в котором истец требует взыскать с ответчиков более 37,6 миллиарда рублей ущерба водным биоресурсам и обратить предприятие в доход государства. Ответчиками в иске помимо колхоза "Восток-1" указаны шесть членов семьи Шегнагаевых, бывших и нынешних акционеров колхоза, включая гражданина Белиза и резидента США Валерия Шегнагаева, которого прокуратура считает реальным бенефициаром предприятия, еще четыре физлица, в том числе гендиректор Александр Сайфулин, и три компании – корейские Oriental Paсific и Global Seafood Corporation и американская North Pacific Corporation. Генпрокуратура просит также запретить реорганизацию колхоза, сделки с его имуществом, изменение договоров колхоза с Росрыболовством на вылов биоресурсов и ряд других действий. Это ходатайство судом пока не рассмотрено.

https://ria.ru/20250428/sud-2013750966.html

белиз

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белиз, сша, генеральная прокуратура рф, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)