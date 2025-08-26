https://ria.ru/20250826/rossiya-2037743755.html
Генпрокуратура просит арестовать имущество колхоза "Восток-1"
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ просит арбитражный суд Приморского края арестовать имущество владивостокского АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1", включая принадлежащие ему суда, а также активы его бенефициара, бывших и нынешних акционеров, следует из материалов иска, с которым ознакомилось РИА Новости. Обеспечительные меры запрашиваются в деле по иску Генпрокуратуры к "Востоку-1" и его контролирующим лицам, в котором истец требует взыскать с ответчиков более 37,6 миллиарда рублей ущерба водным биоресурсам и обратить предприятие в доход государства. Ответчиками в иске помимо колхоза "Восток-1" указаны шесть членов семьи Шегнагаевых, бывших и нынешних акционеров колхоза, включая гражданина Белиза и резидента США Валерия Шегнагаева, которого прокуратура считает реальным бенефициаром предприятия, еще четыре физлица, в том числе гендиректор Александр Сайфулин, и три компании – корейские Oriental Paсific и Global Seafood Corporation и американская North Pacific Corporation. Генпрокуратура просит также запретить реорганизацию колхоза, сделки с его имуществом, изменение договоров колхоза с Росрыболовством на вылов биоресурсов и ряд других действий. Это ходатайство судом пока не рассмотрено.
https://ria.ru/20250428/sud-2013750966.html
