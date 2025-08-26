https://ria.ru/20250826/rossiya-2037671882.html
Путин обсудил с Сальдо субсидии для Херсонской области
Путин обсудил с Сальдо субсидии для Херсонской области - РИА Новости, 26.08.2025
Путин обсудил с Сальдо субсидии для Херсонской области
Президент России Владимир Путин согласился с мнением главы Херсонской области Владимира Сальдо о том, что регион в перспективе будет "сам себя кормить", без... РИА Новости, 26.08.2025
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с мнением главы Херсонской области Владимира Сальдо о том, что регион в перспективе будет "сам себя кормить", без дополнительных субсидий из федерального бюджета. Глава государства во вторник провел встречу с Сальдо. Губернатор рассказал в том числе о положении дел в экономике региона. "Доходная база в Херсонской области – большей частью крупные предприятия и транспортные предприятия, логистика. Они на правом берегу. А левый берег – берег для отдыха и сельского хозяйства. Но тем не менее работа идёт, и налоговые поступления увеличиваются. Думаю, что наступит то время, когда мы не будем субсидий просить дополнительных, а сами себя будем кормить", - сказал Сальдо. Президент с этим согласился. "Уверен, так и будет, конечно", - отреагировал Путин.
