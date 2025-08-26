https://ria.ru/20250826/rossiya-2037671882.html

Путин обсудил с Сальдо субсидии для Херсонской области

Путин обсудил с Сальдо субсидии для Херсонской области - РИА Новости, 26.08.2025

Путин обсудил с Сальдо субсидии для Херсонской области

Президент России Владимир Путин согласился с мнением главы Херсонской области Владимира Сальдо о том, что регион в перспективе будет "сам себя кормить", без... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T14:57:00+03:00

2025-08-26T14:57:00+03:00

2025-08-26T14:57:00+03:00

херсонская область

россия

владимир путин

владимир сальдо

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037668135_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2a493c34e2d3d5772e4a0b613d020a31.jpg

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с мнением главы Херсонской области Владимира Сальдо о том, что регион в перспективе будет "сам себя кормить", без дополнительных субсидий из федерального бюджета. Глава государства во вторник провел встречу с Сальдо. Губернатор рассказал в том числе о положении дел в экономике региона. "Доходная база в Херсонской области – большей частью крупные предприятия и транспортные предприятия, логистика. Они на правом берегу. А левый берег – берег для отдыха и сельского хозяйства. Но тем не менее работа идёт, и налоговые поступления увеличиваются. Думаю, что наступит то время, когда мы не будем субсидий просить дополнительных, а сами себя будем кормить", - сказал Сальдо. Президент с этим согласился. "Уверен, так и будет, конечно", - отреагировал Путин.

https://ria.ru/20250826/putin-2037671303.html

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , россия, владимир путин, владимир сальдо, общество