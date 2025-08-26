Рейтинг@Mail.ru
14:57 26.08.2025
Путин обсудил с Сальдо субсидии для Херсонской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился с мнением главы Херсонской области Владимира Сальдо о том, что регион в перспективе будет "сам себя кормить", без дополнительных субсидий из федерального бюджета.
Глава государства во вторник провел встречу с Сальдо. Губернатор рассказал в том числе о положении дел в экономике региона.
"Доходная база в Херсонской области – большей частью крупные предприятия и транспортные предприятия, логистика. Они на правом берегу. А левый берег – берег для отдыха и сельского хозяйства. Но тем не менее работа идёт, и налоговые поступления увеличиваются. Думаю, что наступит то время, когда мы не будем субсидий просить дополнительных, а сами себя будем кормить", - сказал Сальдо.
Президент с этим согласился.
"Уверен, так и будет, конечно", - отреагировал Путин.
Путин призвал Сальдо не забывать о дорогах в Херсонской области
