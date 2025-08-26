Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал подготовить программу мелиорации в Херсонской области - РИА Новости, 26.08.2025
14:41 26.08.2025
Путин призвал подготовить программу мелиорации в Херсонской области
Путин призвал подготовить программу мелиорации в Херсонской области - РИА Новости, 26.08.2025
Путин призвал подготовить программу мелиорации в Херсонской области
Президент России Владимир Путин отметил необходимость подготовки программы мелиорации в Херсонской области, чтобы повысить урожайность в регионе, несмотря на... РИА Новости, 26.08.2025
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил необходимость подготовки программы мелиорации в Херсонской области, чтобы повысить урожайность в регионе, несмотря на засушливый климат. Путин во вторник принял с докладом губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. В ходе встречи глава региона доложил президенту о ситуации в сфере сельского хозяйства, отметив падение объемов урожая с гектара в связи с жарой. "Сколько там? Под сорок градусов было?" - уточнил президент. Сальдо подтвердил, отметив, что такие высокие температуры совпали с ветром, это привело к высушиванию, что в свою очередь и стало причиной падения урожайности. Но проблему могла бы решить работа над мелиорацией в области, сказал он. "Программу надо сделать отдельную", - отметил Путин, комментируя доклад губернатора.
херсонская область
россия
Путин на встрече с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо
Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо
Путин призвал подготовить программу мелиорации в Херсонской области

Путин поручил Сальдо подготовить программу мелиорации в Херсонской области

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил необходимость подготовки программы мелиорации в Херсонской области, чтобы повысить урожайность в регионе, несмотря на засушливый климат.
Путин во вторник принял с докладом губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. В ходе встречи глава региона доложил президенту о ситуации в сфере сельского хозяйства, отметив падение объемов урожая с гектара в связи с жарой.
"Сколько там? Под сорок градусов было?" - уточнил президент.
Сальдо подтвердил, отметив, что такие высокие температуры совпали с ветром, это привело к высушиванию, что в свою очередь и стало причиной падения урожайности. Но проблему могла бы решить работа над мелиорацией в области, сказал он.
"Программу надо сделать отдельную", - отметил Путин, комментируя доклад губернатора.
