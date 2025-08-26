https://ria.ru/20250826/rossiya-2037667609.html
Путин призвал подготовить программу мелиорации в Херсонской области
Путин призвал подготовить программу мелиорации в Херсонской области - РИА Новости, 26.08.2025
Путин призвал подготовить программу мелиорации в Херсонской области
Президент России Владимир Путин отметил необходимость подготовки программы мелиорации в Херсонской области, чтобы повысить урожайность в регионе, несмотря на... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T14:41:00+03:00
2025-08-26T14:41:00+03:00
2025-08-26T14:42:00+03:00
херсонская область
россия
владимир путин
владимир сальдо
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037661174_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_23be105380eb68a6a6025acebf3ae605.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил необходимость подготовки программы мелиорации в Херсонской области, чтобы повысить урожайность в регионе, несмотря на засушливый климат. Путин во вторник принял с докладом губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. В ходе встречи глава региона доложил президенту о ситуации в сфере сельского хозяйства, отметив падение объемов урожая с гектара в связи с жарой. "Сколько там? Под сорок градусов было?" - уточнил президент. Сальдо подтвердил, отметив, что такие высокие температуры совпали с ветром, это привело к высушиванию, что в свою очередь и стало причиной падения урожайности. Но проблему могла бы решить работа над мелиорацией в области, сказал он. "Программу надо сделать отдельную", - отметил Путин, комментируя доклад губернатора.
https://ria.ru/20250825/selkhoztekhnika-2037460983.html
херсонская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037661174_94:0:1534:1080_1920x0_80_0_0_e4eb7257dbd6884f19b602cc44ffcc80.jpg
Путин на встрече с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо
Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо
2025-08-26T14:41
true
PT2M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, владимир путин, владимир сальдо, общество
Херсонская область , Россия, Владимир Путин, Владимир Сальдо, Общество
Путин призвал подготовить программу мелиорации в Херсонской области
Путин поручил Сальдо подготовить программу мелиорации в Херсонской области