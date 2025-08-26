Рейтинг@Mail.ru
В ОАК прокомментировали директиву разработчика для SSJ-100 - РИА Новости, 26.08.2025
14:34 26.08.2025
В ОАК прокомментировали директиву разработчика для SSJ-100
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Директива разработчика для самолетов SSJ-100 ("Суперджет-100"), выпущенная после выявленных дефектов в конструкции фюзеляжей ряда бортов, носит превентивный характер и направлена на поддержание летной годности действующего парка, разъяснили РИА Новости в Объединенной авиастроительной корпорации (входит в "Ростех"). Провести проверку ряда SSJ-100 авиакомпаниям предписала Росавиация после письма производителя самолетов ПАО "Яковлев" (входит в ОАК), который выявил дефект в конструкции фюзеляжей 14 "Суперджетов" (модификация RRJ-95 с серийными номерами 95104-95117) – отсутствие крепежа между кабиной пилотов и передней дверью самолета. В случае обнаружения дефекта перевозчикам необходимо ограничить полеты указанных бортов до его устранения, отмечали в Росавиации, а производитель выпустил специальный инспекционный бюллетень. Согласно данным реестра на портале russianplanes.net, авиакомпании на данный момент эксплуатируют семь из 14 указанных лайнеров: пять бортов использует "Ямал" и по одному - "Россия" и "Азимут". "Компания "Яковлев" как разработчик воздушного судна инициировала выпуск этой обязательной директивы летной годности для самолетов "Суперджет-100", действуя в тесном взаимодействии с Росавиацией. Документ носит превентивный характер и направлен на поддержание летной годности действующего парка самолетов. Эта работа включает в том числе модификацию систем самолета и усиленный контроль важнейших элементов конструкции. Такой подход гарантирует безопасную эксплуатацию самолетов на всех этапах", - рассказали в корпорации. Так, авиакомпания "Россия" ранее во вторник уже сообщила РИА Новости, что проверила один из своих самолетов Sukhoi Superjet 100 по предписанию Росавиации, замечаний выявлено не было. В ОАК также добавили, что продление сроков выполнения отдельных работ сопровождается внедрением дополнительных эксплуатационных процедур, гарантирующих беспроблемную эксплуатацию лайнеров. "Безопасность полетов и непрерывное совершенствование конструкции и эксплуатационной документации являются безусловным приоритетом компании", - подчеркнули в госкорпорации. Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитанный на перевозку 98 пассажиров на расстояние примерно до 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, а в коммерческую эксплуатацию был запущен в 2011 году. Сейчас ОАК работает над новым, полностью импортозамещенным вариантом самолета - SJ-100.
