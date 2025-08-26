https://ria.ru/20250826/rossiya-2037658907.html
В Красноярском крае прошел рейд против нелегальных мигрантов
В Красноярском крае прошел рейд против нелегальных мигрантов - РИА Новости, 26.08.2025
В Красноярском крае прошел рейд против нелегальных мигрантов
Шестнадцать мигрантов находятся под вопросом выдворения из России после рейда силовиков на тепличных комплексах в Березовском районе Красноярского края, а также РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T14:12:00+03:00
2025-08-26T14:12:00+03:00
2025-08-26T14:13:00+03:00
происшествия
россия
березовский район
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_da7dd8d51f69e76f5bd1f921476502f3.jpg
КРАСНОЯРСК, 26 авг – РИА Новости. Шестнадцать мигрантов находятся под вопросом выдворения из России после рейда силовиков на тепличных комплексах в Березовском районе Красноярского края, а также в трех общепитах и одном общежитии в Красноярске, сообщил региональный главк СК РФ. "В производстве следственных органов СК находится уголовное дело, возбужденное по факту противоправной деятельности участников организованной группы. С целью выявления дополнительных эпизодов преступной деятельности организованной группы проведен масштабный рейд на тепличных комплексах в Березовском районе Красноярского края, в трех местах общественного питания и общежитии, расположенных в городе Красноярске", - говорится в сообщении. В результате оперативных мероприятий было установлено 176 иностранных граждан, каждый из них прошел проверку по информационным учетам. По результатам проведённого мероприятия установлены 18 иностранцев, которые нарушили правила пребывания на территории страны. Всего выявлено 31 административное правонарушение в сфере миграции. "Инициирован вопрос о привлечении данных лиц к административной ответственности, в отношении 16 лиц рассматривается вопрос о выдворении", - добавили в ведомстве. Кроме того, двоим мужчинам, получившим гражданство России, выданы направления для постановки на воинский учет. Также выявлено пять фактов организации незаконной миграции и фиктивной постановки на учет иностранных граждан. Всем фактам выявленных нарушений будет дана уголовно-правовая оценка, отметили в региональном СК.
https://ria.ru/20250826/moskva-2037585760.html
россия
березовский район
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_e8beace9e8c9f50ba8b5feb56cb8ad39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, березовский район, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Березовский район, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярском крае прошел рейд против нелегальных мигрантов
В Красноярском крае 16 мигрантов могут депортировать из России