В Красноярском крае прошел рейд против нелегальных мигрантов

КРАСНОЯРСК, 26 авг – РИА Новости. Шестнадцать мигрантов находятся под вопросом выдворения из России после рейда силовиков на тепличных комплексах в Березовском районе Красноярского края, а также в трех общепитах и одном общежитии в Красноярске, сообщил региональный главк СК РФ. "В производстве следственных органов СК находится уголовное дело, возбужденное по факту противоправной деятельности участников организованной группы. С целью выявления дополнительных эпизодов преступной деятельности организованной группы проведен масштабный рейд на тепличных комплексах в Березовском районе Красноярского края, в трех местах общественного питания и общежитии, расположенных в городе Красноярске", - говорится в сообщении. В результате оперативных мероприятий было установлено 176 иностранных граждан, каждый из них прошел проверку по информационным учетам. По результатам проведённого мероприятия установлены 18 иностранцев, которые нарушили правила пребывания на территории страны. Всего выявлено 31 административное правонарушение в сфере миграции. "Инициирован вопрос о привлечении данных лиц к административной ответственности, в отношении 16 лиц рассматривается вопрос о выдворении", - добавили в ведомстве. Кроме того, двоим мужчинам, получившим гражданство России, выданы направления для постановки на воинский учет. Также выявлено пять фактов организации незаконной миграции и фиктивной постановки на учет иностранных граждан. Всем фактам выявленных нарушений будет дана уголовно-правовая оценка, отметили в региональном СК.

