https://ria.ru/20250826/rossiya-2037645487.html
Самые общительные регионы России: где на связи чаще всего
Самые общительные регионы России: где на связи чаще всего - РИА Новости, 26.08.2025
Самые общительные регионы России: где на связи чаще всего
ВКонтакте проанализировала обезличенные данные об онлайн-общении — от сообщений и звонков до голосовых, видеосообщений и реакций. Исследование показало, что... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T13:34:00+03:00
2025-08-26T13:34:00+03:00
2025-08-26T13:34:00+03:00
соцсети
россия
вконтакте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955860217_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_7640894abf45dab24445a99254144060.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. ВКонтакте проанализировала обезличенные данные об онлайн-общении — от сообщений и звонков до голосовых, видеосообщений и реакций. Исследование показало, что активность пользователей и популярные форматы общения различаются в зависимости от региона.Активность сообщенийМосква остаётся лидером по объёму онлайн-переписки. Петербург опережает по активности: в среднем житель города отправляет почти в два раза больше сообщений, чем москвич. В пятёрку самых активных регионов вошли Челябинская, Нижегородская и Свердловская области, Краснодарский край и Самарская область.Востребованные форматы общения"Региональные различия в форматах общения отражают локальные привычки и ритм жизни. В крупных городах люди чаще пишут короткие сообщения, чтобы оставаться на связи в потоке дел. На юге заметно больше звонков — там важнее личный контакт. В Сибири и на Дальнем Востоке растёт популярность видеоформатов, что связано и с географической удалённостью, и с техническими возможностями. Эти данные показывают: цифровое общение развивается по-разному в разных частях страны, и у каждого региона формируется своя особая „цифровая культура“". — отмечает Святослав Васильев, CPO социальных сервисов ВКонтакте.
https://ria.ru/20250820/emotsii-2036507569.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955860217_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_52cae7165ce207c0d58449dc0b313655.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
соцсети, россия, вконтакте
Соцсети, Россия, ВКонтакте
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. ВКонтакте проанализировала обезличенные данные об онлайн-общении — от сообщений и звонков до голосовых, видеосообщений и реакций. Исследование показало, что активность пользователей и популярные форматы общения различаются в зависимости от региона.
Москва остаётся лидером по объёму онлайн-переписки. Петербург опережает по активности: в среднем житель города отправляет почти в два раза больше сообщений, чем москвич. В пятёрку самых активных регионов вошли Челябинская, Нижегородская и Свердловская области, Краснодарский край и Самарская область.
Востребованные форматы общения
- Звонки чаще совершают в Краснодарском крае, Нижегородской и Свердловской областях
- Видеосообщениями активнее делятся в Забайкальском крае, Челябинской и Иркутской областях
- Голосовыми сообщениями чаще обмениваются в Челябинской и Нижегородской областях и Краснодарском крае
- Больше всего реакций на сообщения отправляют жители Архангельской и Вологодской областей и Республики Коми
"Региональные различия в форматах общения отражают локальные привычки и ритм жизни. В крупных городах люди чаще пишут короткие сообщения, чтобы оставаться на связи в потоке дел. На юге заметно больше звонков — там важнее личный контакт. В Сибири и на Дальнем Востоке растёт популярность видеоформатов, что связано и с географической удалённостью, и с техническими возможностями. Эти данные показывают: цифровое общение развивается по-разному в разных частях страны, и у каждого региона формируется своя особая „цифровая культура“". — отмечает Святослав Васильев, CPO социальных сервисов ВКонтакте.