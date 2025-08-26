https://ria.ru/20250826/rossiya-2037645487.html

Самые общительные регионы России: где на связи чаще всего

Самые общительные регионы России: где на связи чаще всего - РИА Новости, 26.08.2025

Самые общительные регионы России: где на связи чаще всего

ВКонтакте проанализировала обезличенные данные об онлайн-общении — от сообщений и звонков до голосовых, видеосообщений и реакций. Исследование показало, что... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T13:34:00+03:00

2025-08-26T13:34:00+03:00

2025-08-26T13:34:00+03:00

соцсети

россия

вконтакте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955860217_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_7640894abf45dab24445a99254144060.jpg

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. ВКонтакте проанализировала обезличенные данные об онлайн-общении — от сообщений и звонков до голосовых, видеосообщений и реакций. Исследование показало, что активность пользователей и популярные форматы общения различаются в зависимости от региона.Активность сообщенийМосква остаётся лидером по объёму онлайн-переписки. Петербург опережает по активности: в среднем житель города отправляет почти в два раза больше сообщений, чем москвич. В пятёрку самых активных регионов вошли Челябинская, Нижегородская и Свердловская области, Краснодарский край и Самарская область.Востребованные форматы общения"Региональные различия в форматах общения отражают локальные привычки и ритм жизни. В крупных городах люди чаще пишут короткие сообщения, чтобы оставаться на связи в потоке дел. На юге заметно больше звонков — там важнее личный контакт. В Сибири и на Дальнем Востоке растёт популярность видеоформатов, что связано и с географической удалённостью, и с техническими возможностями. Эти данные показывают: цифровое общение развивается по-разному в разных частях страны, и у каждого региона формируется своя особая „цифровая культура“". — отмечает Святослав Васильев, CPO социальных сервисов ВКонтакте.

https://ria.ru/20250820/emotsii-2036507569.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

соцсети, россия, вконтакте