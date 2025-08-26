Рейтинг@Mail.ru
Самые общительные регионы России: где на связи чаще всего - РИА Новости, 26.08.2025
13:34 26.08.2025
Самые общительные регионы России: где на связи чаще всего
Самые общительные регионы России: где на связи чаще всего
ВКонтакте проанализировала обезличенные данные об онлайн-общении — от сообщений и звонков до голосовых, видеосообщений и реакций. Исследование показало, что... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T13:34:00+03:00
2025-08-26T13:34:00+03:00
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. ВКонтакте проанализировала обезличенные данные об онлайн-общении — от сообщений и звонков до голосовых, видеосообщений и реакций. Исследование показало, что активность пользователей и популярные форматы общения различаются в зависимости от региона.Активность сообщенийМосква остаётся лидером по объёму онлайн-переписки. Петербург опережает по активности: в среднем житель города отправляет почти в два раза больше сообщений, чем москвич. В пятёрку самых активных регионов вошли Челябинская, Нижегородская и Свердловская области, Краснодарский край и Самарская область.Востребованные форматы общения"Региональные различия в форматах общения отражают локальные привычки и ритм жизни. В крупных городах люди чаще пишут короткие сообщения, чтобы оставаться на связи в потоке дел. На юге заметно больше звонков — там важнее личный контакт. В Сибири и на Дальнем Востоке растёт популярность видеоформатов, что связано и с географической удалённостью, и с техническими возможностями. Эти данные показывают: цифровое общение развивается по-разному в разных частях страны, и у каждого региона формируется своя особая „цифровая культура"". — отмечает Святослав Васильев, CPO социальных сервисов ВКонтакте.
соцсети, россия, вконтакте
Соцсети, Россия, ВКонтакте

Самые общительные регионы России: где на связи чаще всего

© iStock.com / RealPeopleGroupДевушка записывает голосовое сообщение
Девушка записывает голосовое сообщение - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© iStock.com / RealPeopleGroup
Девушка записывает голосовое сообщение . Архивное фото
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. ВКонтакте проанализировала обезличенные данные об онлайн-общении — от сообщений и звонков до голосовых, видеосообщений и реакций. Исследование показало, что активность пользователей и популярные форматы общения различаются в зависимости от региона.

Активность сообщений

Москва остаётся лидером по объёму онлайн-переписки. Петербург опережает по активности: в среднем житель города отправляет почти в два раза больше сообщений, чем москвич. В пятёрку самых активных регионов вошли Челябинская, Нижегородская и Свердловская области, Краснодарский край и Самарская область.
© Фото : пресс-служба ВКИсследование ВКонтакте
Исследование ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© Фото : пресс-служба ВК

Востребованные форматы общения

  • Звонки чаще совершают в Краснодарском крае, Нижегородской и Свердловской областях
  • Видеосообщениями активнее делятся в Забайкальском крае, Челябинской и Иркутской областях
  • Голосовыми сообщениями чаще обмениваются в Челябинской и Нижегородской областях и Краснодарском крае
  • Больше всего реакций на сообщения отправляют жители Архангельской и Вологодской областей и Республики Коми
"Региональные различия в форматах общения отражают локальные привычки и ритм жизни. В крупных городах люди чаще пишут короткие сообщения, чтобы оставаться на связи в потоке дел. На юге заметно больше звонков — там важнее личный контакт. В Сибири и на Дальнем Востоке растёт популярность видеоформатов, что связано и с географической удалённостью, и с техническими возможностями. Эти данные показывают: цифровое общение развивается по-разному в разных частях страны, и у каждого региона формируется своя особая „цифровая культура“". — отмечает Святослав Васильев, CPO социальных сервисов ВКонтакте.
СоцсетиРоссияВКонтакте
 
 
