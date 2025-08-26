Россияне будут сдавать экзамен для получения охотничьего билета

https://ria.ru/20250826/rossijane-2037674273.html

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Россияне для получения охотничьего билета с 1 сентября будут сдавать обязательный экзамен, следует из постановления правительства, с которым ознакомилось РИА Новости. Согласно документу, желающие получить охотничий билет должны пройти проверку знаний, входящих в охотничий минимум. "Настоящие правила устанавливают порядок проведения исполнительным органом субъекта РФ, осуществляющим выдачу охотничьих билетов, проверки знаний, входящих в охотничий минимум, физического лица, впервые получающего охотничий билет или получающего охотничий билет повторно, если охотничий билет, полученный этим лицом ранее, был аннулирован", - говорится в документе. Проверка знаний проводится бесплатно в форме тестирования, которое должно содержать не менее 100 и не более 200 вопросов. Заявление на прохождение теста можно подать в уполномоченный орган по месту жительства, а при его отсутствии - по месту пребывания. Тестирование проводится в электронной или в бумажной формах. Формат проведения тестирования определит уполномоченный орган самостоятельно. Во время тестирования запрещено использовать специальную, справочную и иную литературу, письменные заметки, а также мобильные устройства. "Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2025 года", - отмечается в тексте постановления.

