Полянский призвал Германию не скрывать правду о "Северных потоках"

ООН, 26 авг – РИА Новости. Россия призывает ФРГ не пытаться скрыть истину о терактах на "Северных потоках" за завесой тайны, предоставить полную информацию, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Призываем... власти ФРГ не пытаться скрыть истину за завесой тайны, а продемонстрировать настрой на подлинное сотрудничество и предоставить полную информацию, имеющуюся в их распоряжении", – сказал Полянский в ходе заседания СБ ООН. Он отметил, что РФ рассчитывает, что представители Германии будут принимать участие в заседаниях Совета по соответствующей теме, а не станут отделываться "формальными отписками". "Если необходимо сохранить конфиденциальность, такую дискуссию можно провести и за закрытыми дверями. Главное, чтобы у Совета была вся полнота сведений, и он мог принимать их на их основе решения. Соответствующее предложение Российской Федерации и наших единомышленников по-прежнему на столе", – констатировал Полянский.

