Рейтинг@Mail.ru
Полянский призвал Германию не скрывать правду о "Северных потоках" - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:55 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/rossija-2037757196.html
Полянский призвал Германию не скрывать правду о "Северных потоках"
Полянский призвал Германию не скрывать правду о "Северных потоках" - РИА Новости, 26.08.2025
Полянский призвал Германию не скрывать правду о "Северных потоках"
Россия призывает ФРГ не пытаться скрыть истину о терактах на "Северных потоках" за завесой тайны, предоставить полную информацию, сообщил первый зампостпреда РФ РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T23:55:00+03:00
2025-08-26T23:55:00+03:00
в мире
россия
германия
дмитрий полянский
оон
северный поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785765812_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4a5618d7288b583523c933f72bbb3572.jpg
ООН, 26 авг – РИА Новости. Россия призывает ФРГ не пытаться скрыть истину о терактах на "Северных потоках" за завесой тайны, предоставить полную информацию, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Призываем... власти ФРГ не пытаться скрыть истину за завесой тайны, а продемонстрировать настрой на подлинное сотрудничество и предоставить полную информацию, имеющуюся в их распоряжении", – сказал Полянский в ходе заседания СБ ООН. Он отметил, что РФ рассчитывает, что представители Германии будут принимать участие в заседаниях Совета по соответствующей теме, а не станут отделываться "формальными отписками". "Если необходимо сохранить конфиденциальность, такую дискуссию можно провести и за закрытыми дверями. Главное, чтобы у Совета была вся полнота сведений, и он мог принимать их на их основе решения. Соответствующее предложение Российской Федерации и наших единомышленников по-прежнему на столе", – констатировал Полянский.
https://ria.ru/20250826/oon-2037756873.html
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785765812_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_685600095db9c732398550fe9ed3f1bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия, дмитрий полянский, оон, северный поток
В мире, Россия, Германия, Дмитрий Полянский, ООН, Северный поток
Полянский призвал Германию не скрывать правду о "Северных потоках"

Полянский: Россия призывает ФРГ не скрывать правду о "Северных потоках"

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 26 авг – РИА Новости. Россия призывает ФРГ не пытаться скрыть истину о терактах на "Северных потоках" за завесой тайны, предоставить полную информацию, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Призываем... власти ФРГ не пытаться скрыть истину за завесой тайны, а продемонстрировать настрой на подлинное сотрудничество и предоставить полную информацию, имеющуюся в их распоряжении", – сказал Полянский в ходе заседания СБ ООН.
Он отметил, что РФ рассчитывает, что представители Германии будут принимать участие в заседаниях Совета по соответствующей теме, а не станут отделываться "формальными отписками".
"Если необходимо сохранить конфиденциальность, такую дискуссию можно провести и за закрытыми дверями. Главное, чтобы у Совета была вся полнота сведений, и он мог принимать их на их основе решения. Соответствующее предложение Российской Федерации и наших единомышленников по-прежнему на столе", – констатировал Полянский.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
ООН призвала к сдержанности в ожидании расследования по "Северным потокам"
Вчера, 23:52
 
В миреРоссияГерманияДмитрий ПолянскийООНСеверный поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала