Россия перевела Латвии 13 миллионов евро на военные пенсии
Россия перевела Латвии 13 миллионов евро на военные пенсии - РИА Новости, 26.08.2025
Россия перевела Латвии 13 миллионов евро на военные пенсии
России спустя полгода удалось перевести в казну Латвии 13 миллионов евро для выплаты военных пенсий и пособий российским гражданам, проживающим в стране,... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T21:13:00+03:00
2025-08-26T21:13:00+03:00
2025-08-26T21:13:00+03:00
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. России спустя полгода удалось перевести в казну Латвии 13 миллионов евро для выплаты военных пенсий и пособий российским гражданам, проживающим в стране, передает агентство LETA со ссылкой на главу латвийского МИД Байбу Браже. В феврале 2025 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия продолжает усилия по разрешению ситуации с невыплатой российских военных пенсий жителям Прибалтики, доводит свою позицию до властей Латвии, Эстонии и Литвы. Посольство РФ в Латвии заявляло, что российская сторона заблаговременно направила в Латвию деньги для выплаты военных пенсий россиянам, но транзакция была заблокирована под предлогом внесения российского банка в санкционный список США. "Россия перечислила в казну Латвии 12995587 евро на выплату пенсий и пособий гражданам России - пенсионерам за три квартала 2025 года, сообщила глава МИД Байба Браже", - говорится в сообщении агентства. Министерство финансов Латвии подтвердило агентству, что получило деньги в понедельник днем, а министерство благосостояния уточнило, что теперь ожидает от российской стороны обновленный список пенсионеров.
