В Ростовской области отметили повышенный спрос на АЗС - РИА Новости, 26.08.2025
16:45 26.08.2025
В Ростовской области отметили повышенный спрос на АЗС
В Ростовской области отметили повышенный спрос на АЗС
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 авг - РИА Новости. Повышенный спрос наблюдается на АЗС Ростовской области, все нефтебазы региона располагают достаточными запасами топлива, сообщил замгубернатора региона Игорь Сорокин. "На автозаправочных станциях наблюдается повышенный спрос, что связано с несколькими факторами. Часть автомобилистов использует альтернативные маршруты, в том числе в новые регионы, что приводит к увеличению транспортного потока через территорию области", - написал он в Telegram. Кроме того, по его информации, традиционно в этот период возрастает потребность в топливе со стороны аграриев и граждан, направляющихся на отдых к морю. "Крупные сетевые автозаправочные станции продолжают работать в штатном режиме, поставки топлива на них осуществляются регулярно. На небольших заправках могут возникать временные трудности с наличием топлива из-за возросшего спроса", - сообщил Сорокин. Он отметил, что все нефтебазы региона располагают достаточными запасами моторного топлива. Этот вопрос находится на контроле Ммнистерства промышленности и энергетики Ростовской области.
В Ростовской области отметили повышенный спрос на АЗС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 авг - РИА Новости. Повышенный спрос наблюдается на АЗС Ростовской области, все нефтебазы региона располагают достаточными запасами топлива, сообщил замгубернатора региона Игорь Сорокин.
"На автозаправочных станциях наблюдается повышенный спрос, что связано с несколькими факторами. Часть автомобилистов использует альтернативные маршруты, в том числе в новые регионы, что приводит к увеличению транспортного потока через территорию области", - написал он в Telegram.
Кроме того, по его информации, традиционно в этот период возрастает потребность в топливе со стороны аграриев и граждан, направляющихся на отдых к морю.
"Крупные сетевые автозаправочные станции продолжают работать в штатном режиме, поставки топлива на них осуществляются регулярно. На небольших заправках могут возникать временные трудности с наличием топлива из-за возросшего спроса", - сообщил Сорокин.
Он отметил, что все нефтебазы региона располагают достаточными запасами моторного топлива. Этот вопрос находится на контроле Ммнистерства промышленности и энергетики Ростовской области.
