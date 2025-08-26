В Ростовской области отметили повышенный спрос на АЗС

https://ria.ru/20250826/rossii-2037704120.html

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 авг - РИА Новости. Повышенный спрос наблюдается на АЗС Ростовской области, все нефтебазы региона располагают достаточными запасами топлива, сообщил замгубернатора региона Игорь Сорокин. "На автозаправочных станциях наблюдается повышенный спрос, что связано с несколькими факторами. Часть автомобилистов использует альтернативные маршруты, в том числе в новые регионы, что приводит к увеличению транспортного потока через территорию области", - написал он в Telegram. Кроме того, по его информации, традиционно в этот период возрастает потребность в топливе со стороны аграриев и граждан, направляющихся на отдых к морю. "Крупные сетевые автозаправочные станции продолжают работать в штатном режиме, поставки топлива на них осуществляются регулярно. На небольших заправках могут возникать временные трудности с наличием топлива из-за возросшего спроса", - сообщил Сорокин. Он отметил, что все нефтебазы региона располагают достаточными запасами моторного топлива. Этот вопрос находится на контроле Ммнистерства промышленности и энергетики Ростовской области.

