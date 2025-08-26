https://ria.ru/20250826/roditeli-2037710835.html
В США родители подали иск против OpenAI из-за самоубийства сына
В США родители подали иск против OpenAI из-за самоубийства сына - РИА Новости, 26.08.2025
В США родители подали иск против OpenAI из-за самоубийства сына
Родители покончившего с собой 16-летнего подростка подали иск против компании-разработчика искусственного интеллекта OpenAI и ее главы Сэма Альтмана, обвинив...
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Родители покончившего с собой 16-летнего подростка подали иск против компании-разработчика искусственного интеллекта OpenAI и ее главы Сэма Альтмана, обвинив продукт фирмы, чат-бот ChatGPT, в смерти сына, сообщает телеканал NBC со ссылкой на судебный документ. Согласно 40-страничному исковому заявлению, направленному в высший суд Калифорнии в Сан-Франциско, а также предоставленному телеканалу, ChatGPT в общении с подростком не прекратил диалог с ним и не активировал "экстренный протокол", когда мальчик рассказал чат-боту о планах покончить с собой. В качестве обвиняемых в документе значатся OpenAI и сам Альтман. Семья мальчика обвиняет компанию в причинении смерти, дефектах чат-бота, а также в том, что OpenAI не предупреждает о рисках, связанных с использованием ее продукта. В октябре 2024 года телеканал CBS сообщал о похожем случае - жительница Флориды подала в суд на компанию, занимающейся чат-ботом Character.AI, и корпорацию Google, утверждая, что чат-бот виноват в смерти её 14-летнего сына.
