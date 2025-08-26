Резервный борт Air China вылетел из Нижневартовска

Рейтинг@Mail.ru
19:34 26.08.2025 (обновлено: 19:39 26.08.2025)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Резервный борт авиакомпании Air China вылетел из Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа в Пекин, сообщили РИА Новости в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.Экипаж самолета Boeing 777-300 авиакомпании Air China при выполнении рейса Лондон – Пекин во вторник принял решение сесть на запасном аэродроме в России, в Нижневартовске. Предварительная причина – неисправность одного из двигателей. Экипаж подал сигнал срочности PAN и запросил снижение. На борту было 265 человек: 15 членов экипажа и 250 пассажиров, отмечала ранее Росавиация.Пассажиры и члены экипажа севшего самолета были переведены в международный терминал аэропорта Нижневартовска, сообщали журналистам в правительстве Югры, их обеспечили горячим питанием, на месте дежурила медицинская бригада. В результате инцидента никто не пострадал.Как поясняла пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, резервный борт прибыл в ХМАО в 15.18 мск, вылет был запланирован на 17.50 мск. Ситуация остается на контроле надзорного ведомства."Вылетел в 21.22 по местному времени", – сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос.Как уточнили в Росавиации, "пассажиры рейса Air China Лондон – Пекин пробыли на гостеприимной ханты-мансийской земле 13 часов", после чего резервный самолет Boeing 777 китайского перевозчика "взлетел из Нижневартовска в направлении Поднебесной".
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Резервный борт авиакомпании Air China вылетел из Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа в Пекин, сообщили РИА Новости в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Экипаж самолета Boeing 777-300 авиакомпании Air China при выполнении рейса ЛондонПекин во вторник принял решение сесть на запасном аэродроме в России, в Нижневартовске. Предварительная причина – неисправность одного из двигателей. Экипаж подал сигнал срочности PAN и запросил снижение. На борту было 265 человек: 15 членов экипажа и 250 пассажиров, отмечала ранее Росавиация.
Пассажиры и члены экипажа севшего самолета были переведены в международный терминал аэропорта Нижневартовска, сообщали журналистам в правительстве Югры, их обеспечили горячим питанием, на месте дежурила медицинская бригада. В результате инцидента никто не пострадал.
Как поясняла пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, резервный борт прибыл в ХМАО в 15.18 мск, вылет был запланирован на 17.50 мск. Ситуация остается на контроле надзорного ведомства.
"Вылетел в 21.22 по местному времени", – сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Как уточнили в Росавиации, "пассажиры рейса Air China Лондон – Пекин пробыли на гостеприимной ханты-мансийской земле 13 часов", после чего резервный самолет Boeing 777 китайского перевозчика "взлетел из Нижневартовска в направлении Поднебесной".
