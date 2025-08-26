https://ria.ru/20250826/reys-2037736134.html
Резервный борт Air China вылетел из Нижневартовска
Резервный борт Air China вылетел из Нижневартовска - РИА Новости, 26.08.2025
Резервный борт Air China вылетел из Нижневартовска
Резервный борт авиакомпании Air China вылетел из Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа в Пекин, сообщили РИА Новости в пресс-службе Уральской... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T19:34:00+03:00
2025-08-26T19:34:00+03:00
2025-08-26T19:39:00+03:00
нижневартовск
пекин
лондон
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
air china
boeing 777
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791864925_0:107:2974:1781_1920x0_80_0_0_2b0bdc0d10ede096f433ebc856facc6a.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Резервный борт авиакомпании Air China вылетел из Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа в Пекин, сообщили РИА Новости в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.Экипаж самолета Boeing 777-300 авиакомпании Air China при выполнении рейса Лондон – Пекин во вторник принял решение сесть на запасном аэродроме в России, в Нижневартовске. Предварительная причина – неисправность одного из двигателей. Экипаж подал сигнал срочности PAN и запросил снижение. На борту было 265 человек: 15 членов экипажа и 250 пассажиров, отмечала ранее Росавиация.Пассажиры и члены экипажа севшего самолета были переведены в международный терминал аэропорта Нижневартовска, сообщали журналистам в правительстве Югры, их обеспечили горячим питанием, на месте дежурила медицинская бригада. В результате инцидента никто не пострадал.Как поясняла пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, резервный борт прибыл в ХМАО в 15.18 мск, вылет был запланирован на 17.50 мск. Ситуация остается на контроле надзорного ведомства."Вылетел в 21.22 по местному времени", – сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос.Как уточнили в Росавиации, "пассажиры рейса Air China Лондон – Пекин пробыли на гостеприимной ханты-мансийской земле 13 часов", после чего резервный самолет Boeing 777 китайского перевозчика "взлетел из Нижневартовска в направлении Поднебесной".
https://ria.ru/20250825/samolet-2037342677.html
https://ria.ru/20250825/samolet-2037369245.html
нижневартовск
пекин
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791864925_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_173458af154d0c3394ce1724689dd014.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижневартовск, пекин, лондон, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), air china, boeing 777, происшествия
Нижневартовск, Пекин, Лондон, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Air China, Boeing 777, Происшествия
Резервный борт Air China вылетел из Нижневартовска
Резервный борт Air China вылетел из Нижневартовска в Пекин