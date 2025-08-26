https://ria.ru/20250826/reys-2037736134.html

Резервный борт Air China вылетел из Нижневартовска

Резервный борт Air China вылетел из Нижневартовска - РИА Новости, 26.08.2025

Резервный борт Air China вылетел из Нижневартовска

Резервный борт авиакомпании Air China вылетел из Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа в Пекин, сообщили РИА Новости в пресс-службе Уральской... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T19:34:00+03:00

2025-08-26T19:34:00+03:00

2025-08-26T19:39:00+03:00

нижневартовск

пекин

лондон

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

air china

boeing 777

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791864925_0:107:2974:1781_1920x0_80_0_0_2b0bdc0d10ede096f433ebc856facc6a.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Резервный борт авиакомпании Air China вылетел из Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа в Пекин, сообщили РИА Новости в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.Экипаж самолета Boeing 777-300 авиакомпании Air China при выполнении рейса Лондон – Пекин во вторник принял решение сесть на запасном аэродроме в России, в Нижневартовске. Предварительная причина – неисправность одного из двигателей. Экипаж подал сигнал срочности PAN и запросил снижение. На борту было 265 человек: 15 членов экипажа и 250 пассажиров, отмечала ранее Росавиация.Пассажиры и члены экипажа севшего самолета были переведены в международный терминал аэропорта Нижневартовска, сообщали журналистам в правительстве Югры, их обеспечили горячим питанием, на месте дежурила медицинская бригада. В результате инцидента никто не пострадал.Как поясняла пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, резервный борт прибыл в ХМАО в 15.18 мск, вылет был запланирован на 17.50 мск. Ситуация остается на контроле надзорного ведомства."Вылетел в 21.22 по местному времени", – сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос.Как уточнили в Росавиации, "пассажиры рейса Air China Лондон – Пекин пробыли на гостеприимной ханты-мансийской земле 13 часов", после чего резервный самолет Boeing 777 китайского перевозчика "взлетел из Нижневартовска в направлении Поднебесной".

https://ria.ru/20250825/samolet-2037342677.html

https://ria.ru/20250825/samolet-2037369245.html

нижневартовск

пекин

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нижневартовск, пекин, лондон, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), air china, boeing 777, происшествия