Пассажиров рейса Air China, севшего в Нижневартовске, выпустили в аэропорт

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Пассажиры самолета авиакомпании Air China, следовавшего из Лондона в Пекин и севшего в Нижневартовске в Ханты-Мансийском автономном округе, переведены в терминал аэропорта, для них организовано горячее питание, сообщает пресс-служба окружного правительства. Экипаж самолета Boeing 777-300 авиакомпании Air China при выполнении рейса Лондон – Пекин во вторник принял решение сесть на запасном аэродроме в России. Предварительная причина – неисправность одного из двигателей. Экипаж подал сигнал срочности PAN и запросил снижение. На борту 265 человек: 15 членов экипажа и 250 пассажиров, отмечала Росавиация. "На данный момент пассажиры и члены экипажа переведены в международный терминал аэропорта Нижневартовска. По поручению губернатора Югры Руслана Кухарука организовано обеспечение прибывших горячим питанием и напитками, на месте дежурит медицинская бригада", – говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что состояние пассажиров и членов экипажа удовлетворительное, все чувствуют себя хорошо. Прибытие резервного борта ожидается в 15.02 по мск.

