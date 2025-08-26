https://ria.ru/20250826/rets-2037735291.html

РЭЦ поддерживает развитие экспорта в Херсонской области

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) принял участие в мероприятии "Дни ВЭБ.РФ и институтов развития в Херсонской области" организованном Государственной...

российский экспортный центр (рэц)

экономика

херсонская область

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) принял участие в мероприятии "Дни ВЭБ.РФ и институтов развития в Херсонской области" организованном Государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" в Геническе, сообщает центр."В мероприятии приняли участие представители органов власти, федеральных и региональных институтов развития и бизнеса. Его основная цель – информирование бизнеса о существующих федеральных и региональных мерах поддержки, а также проведение индивидуальных консультаций для хозяйствующих субъектов.Для Херсонской области рост экономики и экспортной деятельности является сложной, но принципиально важной задачей. Важное значение для региона имеет сельское хозяйство, которое обеспечивает значительную долю ВРП", - говорится в сообщении.Продукция сельскохозяйственного назначения успешно экспортируется на рынки дружественных стран. Для поддержки экспортеров на региональном уровне в 2024 году на базе УНО "Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Херсонской области" создан региональный центр поддержки экспорта."Для развития региона федеральные и региональные органы власти применяют широкий комплекс мер государственной поддержки, направленный на возрождение экономики, создание новых субъектов хозяйствования. Приоритетными задачами, с точки зрения развития экспорта, являются – диверсификация экспорта, вовлечение в экспортную деятельность большего количества субъектов МСП, поиск новых рынков сбыта продукции", – отметил первый заместитель председателя правительства Херсонской области Виталий Булюк.Руководитель проекта по развитию регионального бизнеса РЭЦ Сергей Агаев, курирующий поддержку новых регионов со стороны Группы РЭЦ, рассказал о финансовых и нефинансовых мерах поддержки, которые помогут компаниям начать экспортные поставки за рубеж или усилить текущую экспортную деятельность."Группой РЭЦ проводится системная работа по поддержке экспортно ориентированных предприятий новых регионов, включая: получение различных мер государственной поддержки, образовательных и консультационных услуг, активное включение компаний в программу "Сделано в России", проведение выездных мероприятий для региональных органов власти и бизнеса", – рассказал Агаев.За 2024 год объем внешнеторговых сделок, поддержанных Группой РЭЦ по компаниям из новых территорий, превысил 18,85 миллиарда рублей. Поддержку получила 31 компания. На платформе "Мой экспорт" зарегистрировано 164 предприятия.Компании из новых территорий становятся активными участниками программы "Сделано в России". Добровольную сертификацию "Сделано в России" прошли промышленные компании из ДНР и ЛНР, производящие кондитерскую продукцию, средства индивидуальной защиты, продукцию для горнодобывающей, угольной и металлургической отраслей.Компании из ДНР и Херсонской области в этом году впервые при поддержке РЭЦ примут участие в международной выставке за рубежом под коллективным стендом "Сделано в России". Кондитерская продукция донецких компаний уже принимала участие в фестивалях-ярмарках "Сделано в России" в Китае.Группой РЭЦ на регулярной основе проводятся выездные мероприятия в новые регионы с целью обеспечения максимального охвата экспортно ориентированного бизнеса действующими мерами поддержки.Так, в марте 2025 года для представителей региональных органов власти и экспортно ориентированных компаний из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей Группой РЭЦ в Донецке проведен круглый стол, посвященный поддержке экспорта компаний новых территорий. А в июне текущего года в рамках мероприятия "Дни группы ВЭБ.РФ и партнеров в Донецкой Народной Республике" в городе Донецке проведено клиентское мероприятие для экспортно ориентированных компаний ДНР, предусматривающее в том числе индивидуальные консультации компаний.

херсонская область

российский экспортный центр (рэц), экономика, херсонская область