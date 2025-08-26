Рейтинг@Mail.ru
Расчет БПЛА "Днепра" выбил противника с позиций в Запорожской области
Специальная военная операция на Украине
 
16:20 26.08.2025
Расчет БПЛА "Днепра" выбил противника с позиций в Запорожской области
ТОКМАК, 26 авг - РИА Новости. Расчет ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии российской группировки войск "Днепр" выбил противника с позиций на одном из участков линии боевого соприкосновения в районе города Орехов Запорожской области, рассказал РИА Новости начальник расчета БПЛА с позывным "Мартын". "За время дежурства наш расчет расчистил маршруты штурмовых групп. На некоторых участках удалось заставить противника покинуть позиции. Можно сказать, выбили их оттуда", - сказал "Мартын". Также он добавил, что за время дежурства его расчетом были поражены около 25 целей, среди которых укрепленные огневые точки, пункты управления БПЛА и минометные позиции. "За время дежурства было выявлено и поражено около 15 блиндажей, минометные точки, около пяти огневых точек, антенны расчетов FPV и три пункта управления БПЛА. Противнику был нанесен значительный урон на нашем участке ЛБС (линии боевого соприкосновения - ред.). Это позволило штурмовикам немного лучше себя чувствовать. Также был уничтожен пикап со снаряжением и продовольствием для расчета БПЛА", - сказал "Мартын".
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРабота военнослужащих расчета БПЛА РФ на СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Работа военнослужащих расчета БПЛА РФ на СВО. Архивное фото
ТОКМАК, 26 авг - РИА Новости. Расчет ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии российской группировки войск "Днепр" выбил противника с позиций на одном из участков линии боевого соприкосновения в районе города Орехов Запорожской области, рассказал РИА Новости начальник расчета БПЛА с позывным "Мартын".
"За время дежурства наш расчет расчистил маршруты штурмовых групп. На некоторых участках удалось заставить противника покинуть позиции. Можно сказать, выбили их оттуда", - сказал "Мартын".
Также он добавил, что за время дежурства его расчетом были поражены около 25 целей, среди которых укрепленные огневые точки, пункты управления БПЛА и минометные позиции.
"За время дежурства было выявлено и поражено около 15 блиндажей, минометные точки, около пяти огневых точек, антенны расчетов FPV и три пункта управления БПЛА. Противнику был нанесен значительный урон на нашем участке ЛБС (линии боевого соприкосновения - ред.). Это позволило штурмовикам немного лучше себя чувствовать. Также был уничтожен пикап со снаряжением и продовольствием для расчета БПЛА", - сказал "Мартын".
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
ФСБ сорвала атаку украинского дрона на заправку в ДНР
