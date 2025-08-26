https://ria.ru/20250826/raschet-2037697242.html

Расчет БПЛА "Днепра" выбил противника с позиций в Запорожской области

Расчет БПЛА "Днепра" выбил противника с позиций в Запорожской области - РИА Новости, 26.08.2025

Расчет БПЛА "Днепра" выбил противника с позиций в Запорожской области

Расчет ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии российской группировки войск "Днепр" выбил противника с позиций на одном из участков линии боевого соприкосновения... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T16:20:00+03:00

2025-08-26T16:20:00+03:00

2025-08-26T16:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003933183_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_d6577f513d4baf9b19de3e6a91535cb7.jpg

ТОКМАК, 26 авг - РИА Новости. Расчет ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии российской группировки войск "Днепр" выбил противника с позиций на одном из участков линии боевого соприкосновения в районе города Орехов Запорожской области, рассказал РИА Новости начальник расчета БПЛА с позывным "Мартын". "За время дежурства наш расчет расчистил маршруты штурмовых групп. На некоторых участках удалось заставить противника покинуть позиции. Можно сказать, выбили их оттуда", - сказал "Мартын". Также он добавил, что за время дежурства его расчетом были поражены около 25 целей, среди которых укрепленные огневые точки, пункты управления БПЛА и минометные позиции. "За время дежурства было выявлено и поражено около 15 блиндажей, минометные точки, около пяти огневых точек, антенны расчетов FPV и три пункта управления БПЛА. Противнику был нанесен значительный урон на нашем участке ЛБС (линии боевого соприкосновения - ред.). Это позволило штурмовикам немного лучше себя чувствовать. Также был уничтожен пикап со снаряжением и продовольствием для расчета БПЛА", - сказал "Мартын".

https://ria.ru/20250826/ataka-2037685609.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, запорожская область, вооруженные силы рф