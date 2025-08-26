Рейтинг@Mail.ru
Путин выразил соболезнования после смерти режиссера Ускова - РИА Новости, 26.08.2025
18:19 26.08.2025
Путин выразил соболезнования после смерти режиссера Ускова
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Многие из работ кинорежиссера Валерия Ускова стали явлением в жизни страны, символом народного характера, отметил в соболезновании его близким президент РФ Владимир Путин.Ранее Союз кинематографистов России сообщал, что народный артист РСФСР, кинорежиссер Валерий Усков скончался, ему было 92 года."Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Валерия Ивановича Ускова. Валерий Усков был выдающимся режиссёром и сценаристом, обогатившим отечественный кинематограф своими талантливыми работами. Многие из них стали настоящим явлением в культурной и общественной жизни страны, символом нашего народного характера", - говорится в сообщении.Путин отметил, что светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, коллег, всех почитателей его щедрого, вдохновенного творчества.
© ФГУП "Киноконцерн "Мосфильм" Режиссер Валерий Усков
Режиссер Валерий Усков. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Многие из работ кинорежиссера Валерия Ускова стали явлением в жизни страны, символом народного характера, отметил в соболезновании его близким президент РФ Владимир Путин.
Ранее Союз кинематографистов России сообщал, что народный артист РСФСР, кинорежиссер Валерий Усков скончался, ему было 92 года.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из фильма Валерия Ускова и Владимира Краснопольского "Тени исчезают в полдень"
Кадр из фильма Валерия Ускова и Владимира Краснопольского "Тени исчезают в полдень"
"Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Валерия Ивановича Ускова. Валерий Усков был выдающимся режиссёром и сценаристом, обогатившим отечественный кинематограф своими талантливыми работами. Многие из них стали настоящим явлением в культурной и общественной жизни страны, символом нашего народного характера", - говорится в сообщении.
Путин отметил, что светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, коллег, всех почитателей его щедрого, вдохновенного творчества.
© Фото : МосфильмКадр из телесериала "Вечный зов"
Кадр из телесериала "Вечный зов". Архивное фото
 
Культура Валерий Усков Кино Кино и сериалы Россия Владимир Путин
 
 
