Путин выразил соболезнования после смерти режиссера Ускова

Путин выразил соболезнования после смерти режиссера Ускова

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Многие из работ кинорежиссера Валерия Ускова стали явлением в жизни страны, символом народного характера, отметил в соболезновании его близким президент РФ Владимир Путин.Ранее Союз кинематографистов России сообщал, что народный артист РСФСР, кинорежиссер Валерий Усков скончался, ему было 92 года."Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Валерия Ивановича Ускова. Валерий Усков был выдающимся режиссёром и сценаристом, обогатившим отечественный кинематограф своими талантливыми работами. Многие из них стали настоящим явлением в культурной и общественной жизни страны, символом нашего народного характера", - говорится в сообщении.Путин отметил, что светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, коллег, всех почитателей его щедрого, вдохновенного творчества.

