Путин призвал Сальдо не забывать о дорогах в Херсонской области
14:53 26.08.2025 (обновлено: 14:54 26.08.2025)
Путин призвал Сальдо не забывать о дорогах в Херсонской области
Президент России Владимир Путин попросил не забывать о развитии дорожной инфраструктуры в Херсонской области. РИА Новости, 26.08.2025
херсонская область
россия
владимир путин
владимир сальдо
общество
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил не забывать о развитии дорожной инфраструктуры в Херсонской области. Президент во вторник провел встречу с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо. Глава региона отдельно остановился на реализации программы социально-экономического развития региона. По его словам, основное направление – это социальная сфера, поддержка и развитие экономики, восстановление жилья и инфраструктуры. "Инфраструктуру тоже нельзя забывать – дороги и прочее", - обратил внимание Путин.
херсонская область , россия, владимир путин, владимир сальдо, общество
Херсонская область , Россия, Владимир Путин, Владимир Сальдо, Общество
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил не забывать о развитии дорожной инфраструктуры в Херсонской области.
Президент во вторник провел встречу с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо. Глава региона отдельно остановился на реализации программы социально-экономического развития региона. По его словам, основное направление – это социальная сфера, поддержка и развитие экономики, восстановление жилья и инфраструктуры.
"Инфраструктуру тоже нельзя забывать – дороги и прочее", - обратил внимание Путин.
Херсонская областьРоссияВладимир ПутинВладимир СальдоОбщество
 
 
Заголовок открываемого материала