Путин призвал Сальдо не забывать о дорогах в Херсонской области

Путин призвал Сальдо не забывать о дорогах в Херсонской области - РИА Новости, 26.08.2025

Путин призвал Сальдо не забывать о дорогах в Херсонской области

Президент России Владимир Путин попросил не забывать о развитии дорожной инфраструктуры в Херсонской области.

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил не забывать о развитии дорожной инфраструктуры в Херсонской области. Президент во вторник провел встречу с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо. Глава региона отдельно остановился на реализации программы социально-экономического развития региона. По его словам, основное направление – это социальная сфера, поддержка и развитие экономики, восстановление жилья и инфраструктуры. "Инфраструктуру тоже нельзя забывать – дороги и прочее", - обратил внимание Путин.

