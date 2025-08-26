https://ria.ru/20250826/putin-2037671303.html
Путин призвал Сальдо не забывать о дорогах в Херсонской области
2025-08-26T14:53:00+03:00
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил не забывать о развитии дорожной инфраструктуры в Херсонской области. Президент во вторник провел встречу с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо. Глава региона отдельно остановился на реализации программы социально-экономического развития региона. По его словам, основное направление – это социальная сфера, поддержка и развитие экономики, восстановление жилья и инфраструктуры. "Инфраструктуру тоже нельзя забывать – дороги и прочее", - обратил внимание Путин.
