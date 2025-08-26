https://ria.ru/20250826/putin-2037659139.html

Путин отметил роль волонтеров-медиков в реабилитации участников СВО

Путин отметил роль волонтеров-медиков в реабилитации участников СВО - РИА Новости, 26.08.2025

Путин отметил роль волонтеров-медиков в реабилитации участников СВО

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам IX Всероссийского форума волонтёров-медиков, отметив их важную роль в популяризации здорового... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T14:15:00+03:00

2025-08-26T14:15:00+03:00

2025-08-26T14:15:00+03:00

общество

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_ad67a01d42ee59fbb2762569b9f53627.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам IX Всероссийского форума волонтёров-медиков, отметив их важную роль в популяризации здорового образа жизни среди молодежи, а также поддержку в лечении и реабилитации участников СВО. "Вы посвящаете себя большому, важному делу - помогаете работникам медицинских учреждений справляться с широким кругом профессиональных проблем, уделяете неустанное внимание просветительской деятельности, популяризации в обществе, особенно среди молодёжи, ценностей здорового образа жизни и безвозмездного донорства, оказываете поддержку в лечении и реабилитации наших героев - участников специальной военной операции. И, конечно, волонтёры активно участвуют в организации и проведении крупных спортивных, культурно-массовых мероприятий. Такой многогранный, по-человечески значимый труд достоин самого искреннего уважения", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Президент отметил, что движение стало ярким, поистине уникальным явлением в жизни России, сплотило вокруг благородных, востребованных задач десятки тысяч неравнодушных, смелых, душевно щедрых людей, которых, "без преувеличения, можно назвать настоящими энтузиастами и подвижниками". "Знаю, что в рамках форума состоится X съезд движения, на котором будут подведены итоги вашей масштабной работы и определены перспективы на будущее. Убеждён, что результаты этого юбилейного съезда вдохновят вас на новые свершения", - добавил Путин. Президент пожелал участникам успехов в осуществлении намеченных планов и всего наилучшего.

https://ria.ru/20250306/putin--2003493513.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин