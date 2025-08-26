Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил роль волонтеров-медиков в реабилитации участников СВО - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:15 26.08.2025
https://ria.ru/20250826/putin-2037659139.html
Путин отметил роль волонтеров-медиков в реабилитации участников СВО
Путин отметил роль волонтеров-медиков в реабилитации участников СВО - РИА Новости, 26.08.2025
Путин отметил роль волонтеров-медиков в реабилитации участников СВО
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам IX Всероссийского форума волонтёров-медиков, отметив их важную роль в популяризации здорового... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T14:15:00+03:00
2025-08-26T14:15:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_ad67a01d42ee59fbb2762569b9f53627.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам IX Всероссийского форума волонтёров-медиков, отметив их важную роль в популяризации здорового образа жизни среди молодежи, а также поддержку в лечении и реабилитации участников СВО. "Вы посвящаете себя большому, важному делу - помогаете работникам медицинских учреждений справляться с широким кругом профессиональных проблем, уделяете неустанное внимание просветительской деятельности, популяризации в обществе, особенно среди молодёжи, ценностей здорового образа жизни и безвозмездного донорства, оказываете поддержку в лечении и реабилитации наших героев - участников специальной военной операции. И, конечно, волонтёры активно участвуют в организации и проведении крупных спортивных, культурно-массовых мероприятий. Такой многогранный, по-человечески значимый труд достоин самого искреннего уважения", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Президент отметил, что движение стало ярким, поистине уникальным явлением в жизни России, сплотило вокруг благородных, востребованных задач десятки тысяч неравнодушных, смелых, душевно щедрых людей, которых, "без преувеличения, можно назвать настоящими энтузиастами и подвижниками". "Знаю, что в рамках форума состоится X съезд движения, на котором будут подведены итоги вашей масштабной работы и определены перспективы на будущее. Убеждён, что результаты этого юбилейного съезда вдохновят вас на новые свершения", - добавил Путин. Президент пожелал участникам успехов в осуществлении намеченных планов и всего наилучшего.
https://ria.ru/20250306/putin--2003493513.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_397:0:2518:1591_1920x0_80_0_0_1e06f8a88b99be4ae08b2d17433d46f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин отметил роль волонтеров-медиков в реабилитации участников СВО

Путин отметил роль волонтеров-медиков в лечении и реабилитации бойцов СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам IX Всероссийского форума волонтёров-медиков, отметив их важную роль в популяризации здорового образа жизни среди молодежи, а также поддержку в лечении и реабилитации участников СВО.
"Вы посвящаете себя большому, важному делу - помогаете работникам медицинских учреждений справляться с широким кругом профессиональных проблем, уделяете неустанное внимание просветительской деятельности, популяризации в обществе, особенно среди молодёжи, ценностей здорового образа жизни и безвозмездного донорства, оказываете поддержку в лечении и реабилитации наших героев - участников специальной военной операции. И, конечно, волонтёры активно участвуют в организации и проведении крупных спортивных, культурно-массовых мероприятий. Такой многогранный, по-человечески значимый труд достоин самого искреннего уважения", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент отметил, что движение стало ярким, поистине уникальным явлением в жизни России, сплотило вокруг благородных, востребованных задач десятки тысяч неравнодушных, смелых, душевно щедрых людей, которых, "без преувеличения, можно назвать настоящими энтузиастами и подвижниками".
"Знаю, что в рамках форума состоится X съезд движения, на котором будут подведены итоги вашей масштабной работы и определены перспективы на будущее. Убеждён, что результаты этого юбилейного съезда вдохновят вас на новые свершения", - добавил Путин.
Президент пожелал участникам успехов в осуществлении намеченных планов и всего наилучшего.
Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Путин отметил важность работы медиков в зоне СВО
6 марта, 19:54
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала