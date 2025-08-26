Путин отметил роль волонтеров-медиков в реабилитации участников СВО
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам IX Всероссийского форума волонтёров-медиков, отметив их важную роль в популяризации здорового образа жизни среди молодежи, а также поддержку в лечении и реабилитации участников СВО.
"Вы посвящаете себя большому, важному делу - помогаете работникам медицинских учреждений справляться с широким кругом профессиональных проблем, уделяете неустанное внимание просветительской деятельности, популяризации в обществе, особенно среди молодёжи, ценностей здорового образа жизни и безвозмездного донорства, оказываете поддержку в лечении и реабилитации наших героев - участников специальной военной операции. И, конечно, волонтёры активно участвуют в организации и проведении крупных спортивных, культурно-массовых мероприятий. Такой многогранный, по-человечески значимый труд достоин самого искреннего уважения", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент отметил, что движение стало ярким, поистине уникальным явлением в жизни России, сплотило вокруг благородных, востребованных задач десятки тысяч неравнодушных, смелых, душевно щедрых людей, которых, "без преувеличения, можно назвать настоящими энтузиастами и подвижниками".
"Знаю, что в рамках форума состоится X съезд движения, на котором будут подведены итоги вашей масштабной работы и определены перспективы на будущее. Убеждён, что результаты этого юбилейного съезда вдохновят вас на новые свершения", - добавил Путин.
Президент пожелал участникам успехов в осуществлении намеченных планов и всего наилучшего.
