https://ria.ru/20250826/putin-2037656950.html

Сальдо доложил Путину о развитии экономики Херсонской области

Сальдо доложил Путину о развитии экономики Херсонской области - РИА Новости, 26.08.2025

Сальдо доложил Путину о развитии экономики Херсонской области

Владимир Путин провел встречу с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо. Глава региона доложил о ситуации в социальной сфере, поддержке и развитии... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T14:06:00+03:00

2025-08-26T14:06:00+03:00

2025-08-26T14:59:00+03:00

херсонская область

политика

владимир путин

владимир сальдо

республика крым

черное море

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037661174_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_23be105380eb68a6a6025acebf3ae605.jpg

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Владимир Путин провел встречу с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо. Глава региона доложил о ситуации в социальной сфере, поддержке и развитии экономики и восстановлении жилья и инфраструктуры.О развитии региона"Я уверен, что дальнейшее строительство — это один из драйверов Херсонской области"."Дорога, конечно, очень нужна и востребована. За последние три года там только ямочный ремонт делался".Сейчас идет работа по догазификации, уже людям раздают, проводят трубы.Об экономике "Думаю, что наступит то время, когда мы не будем субсидий просить дополнительных, а сами себя будем кормить"."Экономический у нас сильный потенциал Херсонской области, Левобережья в особенности, — это почти два миллиона гектаров пахотной земли".О пожарахПутин поручил правительству предусмотреть возможность поставки бронированных машин для системы здравоохранения Херсонской области.Предыдущая рабочая встреча президента с главой области состоялась в июне 2024 года в Кремле. Губернатор тогда доложил ему о ходе сельскохозяйственных работ, развитии дорожной и энергетической инфраструктуры в регионе.

https://realty.ria.ru/20250807/saldo-2033979083.html

https://ria.ru/20250801/kaprin-2032776748.html

https://ria.ru/20250820/saldo-2036540019.html

https://ria.ru/20250820/saldo-2036611949.html

херсонская область

республика крым

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин на встрече с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо 2025-08-26T14:06 true PT2M01S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , политика, владимир путин, владимир сальдо, республика крым, черное море