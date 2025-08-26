Рейтинг@Mail.ru
Сальдо доложил Путину о развитии экономики Херсонской области
26.08.2025
14:06 26.08.2025 (обновлено: 14:59 26.08.2025)
Сальдо доложил Путину о развитии экономики Херсонской области
Владимир Путин провел встречу с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо. Глава региона доложил о ситуации в социальной сфере, поддержке и развитии... РИА Новости, 26.08.2025
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Владимир Путин провел встречу с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо. Глава региона доложил о ситуации в социальной сфере, поддержке и развитии экономики и восстановлении жилья и инфраструктуры.О развитии региона&quot;Я уверен, что дальнейшее строительство — это один из драйверов Херсонской области&quot;.&quot;Дорога, конечно, очень нужна и востребована. За последние три года там только ямочный ремонт делался&quot;.Сейчас идет работа по догазификации, уже людям раздают, проводят трубы.Об экономике &quot;Думаю, что наступит то время, когда мы не будем субсидий просить дополнительных, а сами себя будем кормить&quot;.&quot;Экономический у нас сильный потенциал Херсонской области, Левобережья в особенности, — это почти два миллиона гектаров пахотной земли&quot;.О пожарахПутин поручил правительству предусмотреть возможность поставки бронированных машин для системы здравоохранения Херсонской области.Предыдущая рабочая встреча президента с главой области состоялась в июне 2024 года в Кремле. Губернатор тогда доложил ему о ходе сельскохозяйственных работ, развитии дорожной и энергетической инфраструктуры в регионе.
Сальдо доложил Путину о развитии экономики Херсонской области

Путин встретился с губернатором Херсонской области Сальдо

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Владимир Путин провел встречу с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо. Глава региона доложил о ситуации в социальной сфере, поддержке и развитии экономики и восстановлении жилья и инфраструктуры.
О развитии региона
  • началось строительство жилья, выделено 44 участка общей площадью почти 600 гектаров;
  • участникам СВО и социальным категориям граждан обеспечат скидку на покупку жилья;
«

"Я уверен, что дальнейшее строительство — это один из драйверов Херсонской области".

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо во время интервью агентству РИА Новости в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве
Владимир Сальдо
губернатор Херсонской области
  • магистраль федерального значения М-17 со стороны Крыма начали ремонтировать;
«

"Дорога, конечно, очень нужна и востребована. За последние три года там только ямочный ремонт делался".

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо во время интервью агентству РИА Новости в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве
Владимир Сальдо
губернатор Херсонской области
  • для двух опорных населенных пунктов на Азовском и Черном морях разработали мастер-планы;
  • практически все крупные банки уже присутствуют в Херсонской области, выдано 230 тысяч банковских карт;
  • южная часть региона уже обеспечена газоснабжением за счет строительства нового газопровода со стороны Крыма;
  • построена новая подстанция на 150 киловольт, которая выравнивает уровень электроснабжения левобережья Херсонской области;
«

Сейчас идет работа по догазификации, уже людям раздают, проводят трубы.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо во время интервью агентству РИА Новости в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве
Владимир Сальдо
губернатор Херсонской области
Об экономике
  • почти 13 тысяч субъектов предпринимательства зарегистрировали в регионе;
  • собственный доход составил более семи миллиардов рублей;
  • разместили 60 инвестиционных площадок;
  • заключили 45 договоров с инвесторами;
«

"Думаю, что наступит то время, когда мы не будем субсидий просить дополнительных, а сами себя будем кормить".

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо во время интервью агентству РИА Новости в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве
Владимир Сальдо
губернатор Херсонской области
  • общий объем финансовых вложений составляет свыше десяти миллиардов рублей;
  • собрали более 1,3 миллиона тонн урожая при отсутствии мелиорации;
  • из-за засухи пропало 66 тысяч гектаров, уже засеянных зерновыми, и 218 тысяч гектаров — подсолнечником;
«

"Экономический у нас сильный потенциал Херсонской области, Левобережья в особенности, — это почти два миллиона гектаров пахотной земли".

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо во время интервью агентству РИА Новости в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве
Владимир Сальдо
губернатор Херсонской области
О пожарах
  • пожароопасность увеличилась из-за жары;
  • противник целенаправленно бьет по полям и лесам, что провоцирует пожары;
  • выгорело более тысячи гектаров леса, большая часть — из-за ударов ВСУ.
Путин поручил правительству предусмотреть возможность поставки бронированных машин для системы здравоохранения Херсонской области.
Предыдущая рабочая встреча президента с главой области состоялась в июне 2024 года в Кремле. Губернатор тогда доложил ему о ходе сельскохозяйственных работ, развитии дорожной и энергетической инфраструктуры в регионе.
