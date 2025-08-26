Сальдо доложил Путину о развитии экономики Херсонской области
Путин встретился с губернатором Херсонской области Сальдо
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Владимир Путин провел встречу с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо. Глава региона доложил о ситуации в социальной сфере, поддержке и развитии экономики и восстановлении жилья и инфраструктуры.
О развитии региона
- началось строительство жилья, выделено 44 участка общей площадью почти 600 гектаров;
- участникам СВО и социальным категориям граждан обеспечат скидку на покупку жилья;
"Я уверен, что дальнейшее строительство — это один из драйверов Херсонской области".
- магистраль федерального значения М-17 со стороны Крыма начали ремонтировать;
"Дорога, конечно, очень нужна и востребована. За последние три года там только ямочный ремонт делался".
- для двух опорных населенных пунктов на Азовском и Черном морях разработали мастер-планы;
- практически все крупные банки уже присутствуют в Херсонской области, выдано 230 тысяч банковских карт;
- южная часть региона уже обеспечена газоснабжением за счет строительства нового газопровода со стороны Крыма;
- построена новая подстанция на 150 киловольт, которая выравнивает уровень электроснабжения левобережья Херсонской области;
Сейчас идет работа по догазификации, уже людям раздают, проводят трубы.
Об экономике
- почти 13 тысяч субъектов предпринимательства зарегистрировали в регионе;
- собственный доход составил более семи миллиардов рублей;
- разместили 60 инвестиционных площадок;
- заключили 45 договоров с инвесторами;
"Думаю, что наступит то время, когда мы не будем субсидий просить дополнительных, а сами себя будем кормить".
- общий объем финансовых вложений составляет свыше десяти миллиардов рублей;
- собрали более 1,3 миллиона тонн урожая при отсутствии мелиорации;
- из-за засухи пропало 66 тысяч гектаров, уже засеянных зерновыми, и 218 тысяч гектаров — подсолнечником;
"Экономический у нас сильный потенциал Херсонской области, Левобережья в особенности, — это почти два миллиона гектаров пахотной земли".
О пожарах
- пожароопасность увеличилась из-за жары;
- противник целенаправленно бьет по полям и лесам, что провоцирует пожары;
- выгорело более тысячи гектаров леса, большая часть — из-за ударов ВСУ.
Путин поручил правительству предусмотреть возможность поставки бронированных машин для системы здравоохранения Херсонской области.
Предыдущая рабочая встреча президента с главой области состоялась в июне 2024 года в Кремле. Губернатор тогда доложил ему о ходе сельскохозяйственных работ, развитии дорожной и энергетической инфраструктуры в регионе.
