Трамп высоко оценил решение Путина по Аляске
Трамп заявил, что высоко оценил согласие Путина приехать на Аляску
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп высоко оценил согласие российского коллеги Владимира Путина приехать на встречу на Аляске, заявил хозяин Белого дома на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Меном.
"Но я действительно ценю то, что он это сделал", — подчеркнул политик.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Путин по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта и подчеркнул, что Москва заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, уточнил, что ему с российским коллегой удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по некоторым вопросам все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения теперь зависит от Владимира Зеленского.
За Украину и все хорошее: Трамп наконец получит по заслугам
23 августа, 08:00