Рейтинг@Mail.ru
Трамп высоко оценил решение Путина по Аляске - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:08 26.08.2025 (обновлено: 10:35 26.08.2025)
https://ria.ru/20250826/putin-2037575787.html
Трамп высоко оценил решение Путина по Аляске
Трамп высоко оценил решение Путина по Аляске - РИА Новости, 26.08.2025
Трамп высоко оценил решение Путина по Аляске
Президент США Дональд Трамп высоко оценил согласие российского коллеги Владимира Путина приехать на встречу на Аляске, заявил хозяин Белого дома на... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T06:08:00+03:00
2025-08-26T10:35:00+03:00
в мире
аляска
сша
южная корея
владимир путин
дональд трамп
ли чжэ мен
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035702870_0:0:3165:1781_1920x0_80_0_0_316d3c816c2622f66cd0dbeb272342e6.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп высоко оценил согласие российского коллеги Владимира Путина приехать на встречу на Аляске, заявил хозяин Белого дома на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Меном.По мнению хозяина Белого дома, Путин якобы не хотел лететь в США."Но я действительно ценю то, что он это сделал", — подчеркнул политик.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Путин по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта и подчеркнул, что Москва заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.Трамп, в свою очередь, уточнил, что ему с российским коллегой удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по некоторым вопросам все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения теперь зависит от Владимира Зеленского.
https://ria.ru/20250824/tramp-2037241282.html
https://ria.ru/20250823/tramp-2037029315.html
аляска
сша
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035702870_435:0:3164:2047_1920x0_80_0_0_0034e4c13dfea3690ffe2c32bd9abd5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аляска, сша, южная корея, владимир путин, дональд трамп, ли чжэ мен, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Аляска, США, Южная Корея, Владимир Путин, Дональд Трамп, Ли Чжэ Мен, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Трамп высоко оценил решение Путина по Аляске

Трамп заявил, что высоко оценил согласие Путина приехать на Аляску

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп высоко оценил согласие российского коллеги Владимира Путина приехать на встречу на Аляске, заявил хозяин Белого дома на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Меном.
По мнению хозяина Белого дома, Путин якобы не хотел лететь в США.
"Но я действительно ценю то, что он это сделал", — подчеркнул политик.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Самый адекватный фаворит Трампа разболтал секрет про разговор с Путиным
24 августа, 08:00
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Путин по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта и подчеркнул, что Москва заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, уточнил, что ему с российским коллегой удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по некоторым вопросам все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения теперь зависит от Владимира Зеленского.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
За Украину и все хорошее: Трамп наконец получит по заслугам
23 августа, 08:00
 
В миреАляскаСШАЮжная КореяВладимир ПутинДональд ТрампЛи Чжэ МенВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала