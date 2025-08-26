https://ria.ru/20250826/putin-2037575787.html

Трамп высоко оценил решение Путина по Аляске

Трамп высоко оценил решение Путина по Аляске - РИА Новости, 26.08.2025

Трамп высоко оценил решение Путина по Аляске

Президент США Дональд Трамп высоко оценил согласие российского коллеги Владимира Путина приехать на встречу на Аляске, заявил хозяин Белого дома на... РИА Новости, 26.08.2025

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп высоко оценил согласие российского коллеги Владимира Путина приехать на встречу на Аляске, заявил хозяин Белого дома на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Меном.По мнению хозяина Белого дома, Путин якобы не хотел лететь в США."Но я действительно ценю то, что он это сделал", — подчеркнул политик.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Путин по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта и подчеркнул, что Москва заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.Трамп, в свою очередь, уточнил, что ему с российским коллегой удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по некоторым вопросам все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения теперь зависит от Владимира Зеленского.

