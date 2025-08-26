https://ria.ru/20250826/psb-2037725924.html

Летние ИТ-смены ПСБ для школьников завершились в Ярославле и Севастополе

Летние ИТ-смены ПСБ для школьников завершились в Ярославле и Севастополе - РИА Новости, 26.08.2025

Летние ИТ-смены ПСБ для школьников завершились в Ярославле и Севастополе

26.08.2025

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. ПСБ в Ярославле и Севастополе завершил летние смены по трудоустройству школьников в ИТ-центрах, сообщает пресс-служба банка. Проект реализован в рамках социального проекта банка по профориентации молодежи. За период летней смены 30 ярославских и 60 севастопольских школьников приняли участие в авторских ИТ-программах ПСБ, посвященных жизненному циклу разработки программного обеспечения и основам бизнес-анализа. В каждой из смен ребята осваивали не только ИТ-компетенции, но и развивали гибкие навыки и коммуникации. Юноши и девушки 14-16 лет в течение месяца проходили практическую подготовку в роли релиз-менеджеров и бизнес-аналитиков, а также знакомились с такими специальностями, как системный аналитик, бэкенд-, фронтенд-, IOS-разработчик, DevOps. Учащиеся получали новые знания напрямую от ИТ-экспертов, выполняли прикладные задачи, креативили и накапливали опыт в области информационных технологий. Авторские программы специалисты блока ИТ разработали специально, адаптировав материал для старшего школьного возраста. В последний день школьники встречались с руководителями регионов в области социальной и молодежной политики, делились впечатлениями, участвовали в спортивных квизах и бизнес-играх. Каждый участник проекта также получил гонорар в рамках трудового договора, брендированные подарки и принял участие в празднике в честь завершения ИТ-смены. "Одно из ключевых направлений деятельности блока ИТ в ПСБ – работа с молодежью. Для нас важно не просто вести просветительскую деятельность среди школьников и студентов, но и давать практический опыт в ИТ-специальностях, развивать и готовить новое поколение увлеченных и талантливых профессионалов. Проект по участию школьников из Ярославля и Севастополя в наших летних трудовых сменах показал свою эффективность: он помог ребятам разобраться в большом разнообразии ИТ-направлений, выбрать для себя интересную специальность, получить прикладные знания, попробовать себя в будущей профессии", - рассказал старший вице-президент, руководитель блока информационных технологий ПСБ Никита Шамрай. Он добавил, что для экспертов ПСБ участие в этом проекте подарило возможность повысить свои навыки наставничества, развить надпрофессиональные навыки и найти подход к молодому поколению будущих айтишников. Практика будет продолжена.

ярославль

севастополь

