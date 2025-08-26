https://ria.ru/20250826/prusak-2037732302.html
Умер экс-губернатор Новгородской области Михаил Прусак
Бывший глава Новгородской области Михаил Прусак умер на 66-м году жизни, сообщил врио губернатора Александр Дронов в Telegram-канале. РИА Новости, 26.08.2025
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 авг — РИА Новости. Бывший глава Новгородской области Михаил Прусак умер на 66-м году жизни, сообщил врио губернатора Александр Дронов в Telegram-канале."Ушел из жизни бывший губернатор Новгородской области Михаил Михайлович Прусак. Михаил Михайлович возглавлял Новгородскую область в очень непростые годы", — рассказал он.Дронов отметил личные качества бывшего главы области, которые дали импульс развитию региона."Его профессионализм, смелость, умение брать на себя ответственность и принимать подчас непопулярные решения позволили региону сделать важнейшие шаги в развитии", — сказал он.Прусак родился 23 февраля 1960 года. Он руководил Новгородской областью на протяжении 16 лет — с 1991 по 2007 год.
