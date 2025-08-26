https://ria.ru/20250826/protest-2037628892.html

Жители Израиля вышли на протесты с требованием прекратить войну в Газе

Жители Израиля вышли на протесты с требованием прекратить войну в Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 авг - РИА Новости. Израильское протестное движение и семьи заложников в Газе объявили вторник "днем борьбы", требуя прекращения войны в палестинском анклаве и сделки по освобождению похищенных израильтян, с раннего утра наблюдаются блокировки дорог и демонстрации. "Семьи заложников усиливают свою борьбу и начинают масштабный день гражданского протеста: сегодня Израиль стоит вместе с нами, рядом с нашими близкими... С раннего утра семьи заложников и десятки тысяч сторонников проводят демонстрации по всей стране", - сообщила организация "Форум семей заложников", которая поддерживает и сопровождает семьи похищенных израильтян. По данным гостелерадиокомпании Kan, во вторник утром протестующие заблокировали движение на главном шоссе Тель-Авива и нескольких перекрестках. Полиция Израиля предупредила, что поддерживает свободу выражения мнения, однако будет пресекать любые попытки нарушения общественного порядка. По данным полицейской пресс-службы, один из протестующих был задержан в Тель-Авиве, у него при себе была дымовая шашка. "Блокирование дорог без разрешения и способом, который может поставить под угрозу участников дорожного движения или нанести ущерб свободе передвижения граждан, не допускается и будет пресекаться полицией", - предупредили правоохранители. На вечер вторника организаторы запланировали проведение массовых демонстраций и митингов в центре Тель-Авива. Семьи израильских заложников регулярно устраивают масштабные акции протеста с требованием освобождения их близких из Газы, где они удерживаются палестинскими радикалами уже 690 дней. По официальным данным, в Газе до сих пор удерживаются 50 заложников, менее половины из которых числятся в списке живых. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 62 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

