"Засекали на берегу". Странные детали исчезновения россиянина в Босфоре

"Засекали на берегу". Странные детали исчезновения россиянина в Босфоре - РИА Новости, 26.08.2025

"Засекали на берегу". Странные детали исчезновения россиянина в Босфоре

"Он может найти подход к любому темпераменту, характеру и настроению" — такой отзыв о 29-летнем тренере по плаванию Николае Свечникове оставили клиенты на одном РИА Новости, 26.08.2025

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. "Он может найти подход к любому темпераменту, характеру и настроению" — такой отзыв о 29-летнем тренере по плаванию Николае Свечникове оставили клиенты на одном из сайтов. Спортсмен исчез накануне — во время ежегодного заплыва через Босфор. Поисково-спасательная операция продолжается. О том, что известно к этому часу, — в материале РИА Новости.Военный парадТрадиционный межконтинентальный заплыв между азиатской и европейской частями Стамбула в этом году организаторы — Олимпийский комитет Турции — наметили на 24 августа. На мероприятие зарегистрировалось около трех тысяч человек, в том числе 450 россиян. Среди них — мастер спорта по плаванию Николай Свечников, прилетевший на место сбора за день до старта.Заплыв начался в десять утра в воскресенье и официально закончился в два часа дня. Участники должны были преодолеть дистанцию в шесть с половиной километров вдоль залива. Во время мероприятия ограничили движение судов и отменили часть паромных маршрутов, а спустя полтора часа после окончания соревнований там же стартовал парад военных кораблей в рамках фестиваля Teknofest.Однако, когда в Босфор уже зашли военные суда, оказалось, что не все участники спортивного заплыва пришли к финишу. "Супруга Николая написала мне в пять вечера, что он до сих пор не приплыл, — говорит один из друзей Свечникова. — И никто даже не предпринимал каких-либо действий до четырех часов. Лишь после начали поиски".По словам родственницы пловца Алены, другие участники заплыва в последний раз видели Николая посреди Босфора. При этом Морская служба города утверждает, что сигнал от россиянина зафиксировали лишь один раз, и то еще на берегу. Какое расстояние успел проплыть спортсмен, неизвестно.Между тем в понедельник власти провинции Стамбул сообщили, что в связи с исчезновением россиянина начали расследование. "После проверки камер видеонаблюдения и данных с чипа, прикрепленного к ноге пловца, установлено, что Свечников начал заплыв, но из моря у финиша не вышел", — сказано в официальном заявлении властей.Чуткий наставникСвечников родом из Курской области, но уже несколько лет живет в Москве, где работает тренером по плаванию. "В этом качестве достиг высшей категории "Эксперт", — рассказывал о себе на одном из сайтов Николай. — Являюсь мастером спорта, в 2019-м стал чемпионом на открытой воде на Кубке чемпионов. Преподаю более пяти лет. Провожу тренировки на дому и имею сертификаты по грудничковому плаванию, а также плаванию для беременных".Под анкетой Свечникова довольно много благодарных отзывов от клиентов. "Чувствуется отличный опыт тренера, — написал один из его воспитанников Игорь. — Понравилось внимание Николая к деталям, отдельная проработка упражнений для ног и рук. Замечания по технике плавания дельные, отработав которые чувствуешь прогресс. Буду продолжать занятия".Также, судя по анкете, после окончания профессиональной спортивной карьеры Николай довольно часто участвовал в заплывах на открытой воде.Спортсмен женат, и сейчас его супруга уже в Стамбуле. Однако, по словам Алены, местная полиция готова принять заявление и начать поиски россиянина только спустя сутки с момента его исчезновения.Личная ответственностьЗаплывы через Босфор проводятся Олимпийским комитетом Турции с 1989-го, сейчас состязания проходили уже в 37-й раз. Девять лет назад Всемирная ассоциация плавания на открытой воде признала эти соревнования лучшими в мире. Многие пловцы из разных стран называют их "самым ожидаемым мероприятием года".Отбор довольно жесткий. За несколько месяцев до старта претенденты должны продемонстрировать судьям свои навыки, умения и физическую готовность. Для этого нужно проплыть 800 метров в бассейне. Также спортсмены платят стартовый взнос — 550 евро. В этом году окончательный список участников объявили 4 июля 2025-го.Утром в день старта погода в Стамбуле была не очень хорошая — первые полчаса гонки спортсмены плыли под дождем и в тумане. Затем выглянуло солнце, температура поднялась до 25 градусов, но продолжал дуть сильный ветер.Безопасность обеспечивали катера полиции, а волонтеры на лодках при необходимости корректировали маршрут движения. При этом на официальном сайте мероприятия подчеркивается: "Участники несут ответственность за свою личную безопасность, а принимаемые организаторами меры являются услугой, но ничего не гарантируют".Добавим, что в проливе проходят два течения: верхнее и нижнее. Первое, более быстрое, идет из Черного моря в Мраморное, второе же, более медленное, — навстречу, из Мраморного в Черное. Поэтому район поисков, вероятно, не ограничится одним проливом.При этом, как пишут некоторые турецкие СМИ, Свечников мог выбраться на берег и выбросить чип. "Тот не оборудован системой навигации GPS, а лишь фиксирует момент, когда пловец вошел в воду и вышел из нее, — утверждает газета Hürriyet. — Следовательно, установить его местонахождение в Босфоре невозможно".По данным турецкого информагентства Anadolu, спасатели уже прочесывают акваторию Босфора, однако пока результатов нет.

