Боец рассказал о продвижении ВС России в Донбассе

26.08.2025

Силы РФ активно продвигаются в Серебрянском лесничестве в Донбассе, рассказал РИА Новости командир батальона спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Шрам".

СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 26 авг - РИА Новости. Силы РФ активно продвигаются в Серебрянском лесничестве в Донбассе, рассказал РИА Новости командир батальона спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Шрам". "На данном участке обстановка стабильно напряженная. Прорвали линию обороны противника, сейчас войска российские активно наступают, вытесняют врага… В данный момент проходят штурмовые действия", - рассказал комбат. По его словам, сейчас активно идет работа по выявлению пехоты ВСУ и пресечению контратак украинских сил.

Бойцы батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" продвигаются в Серебрянском лесничестве в Донбассе Бойцы батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" совместно со смежными подразделениями Минобороны активно продвигаются в Серебрянском лесничестве в Донбассе. Киев под давлением сил России отводит элитные отряды "SIGNUM". О том, как идёт продвижение российских сил на данном участке фронта, в репортаже РИА Новости. 2025-08-26T04:54 true PT3M51S

