Боец рассказал о продвижении ВС России в Донбассе
Боец рассказал о продвижении ВС России в Донбассе - РИА Новости, 26.08.2025
Боец рассказал о продвижении ВС России в Донбассе
Силы РФ активно продвигаются в Серебрянском лесничестве в Донбассе, рассказал РИА Новости командир батальона спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Шрам". РИА Новости, 26.08.2025
СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 26 авг - РИА Новости. Силы РФ активно продвигаются в Серебрянском лесничестве в Донбассе, рассказал РИА Новости командир батальона спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Шрам". "На данном участке обстановка стабильно напряженная. Прорвали линию обороны противника, сейчас войска российские активно наступают, вытесняют врага… В данный момент проходят штурмовые действия", - рассказал комбат. По его словам, сейчас активно идет работа по выявлению пехоты ВСУ и пресечению контратак украинских сил.
россия
донбасс
Бойцы батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" продвигаются в Серебрянском лесничестве в Донбассе
Бойцы батальона "Шрама" спецназа "Ахмат" совместно со смежными подразделениями Минобороны активно продвигаются в Серебрянском лесничестве в Донбассе.
Киев под давлением сил России отводит элитные отряды "SIGNUM".
О том, как идёт продвижение российских сил на данном участке фронта, в репортаже РИА Новости.
Боец рассказал о продвижении ВС России в Донбассе
ВС России активно продвигаются в Серебрянском лесничестве в Донбассе