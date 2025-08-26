В Приморье экс-депутата задержали по подозрению в похищении женщины
Экс-депутат заксобрания Приморья Маноконов задержан по делу о похищении женщины
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 26 авг – РИА Новости. Экс-депутата заксобрания Приморья Руслана Маноконова с соучастниками задержали по подозрению в хулиганстве и похищении жены мужчины, с которым у них произошел конфликт, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
"Установлено, что в ночь с 2 на 3 августа 2025 года у кафе "Терраса" в микрорайоне Ливадия обвиняемые, действуя группой, устроили драку. В ходе конфликта житель города Уссурийска получил телесные повреждения, после чего, вооружившись ножом, ранил одного из нападавших в ногу и уехал со своей супругой. Спустя некоторое время обвиняемые, инициировав ДТП, остановили машину жителя Уссурийска и продолжили его избивать. Мужчине удалось скрыться, после чего фигуранты похитили его супругу, чтобы установить местонахождение своего оппонента, и удерживали её в своем автомобиле", - говорится в сообщении.
Житель Приморья получил восемь лет колонии за обман женщин
25 марта, 06:24
В последующем женщине удалось скрыться.
Возбуждено уголовное дело по факту похищения женщины и совершения хулиганских действий.
Участники событий задержаны, доставлены в следственное управление, с ними проводятся следственные действия. У них дома проведены обыски, изъяты средства связи. Следователи ходатайствуют перед судом о заключении задержанных под стражу.
В СУСК журналистам уточнили, что задержаны Маноконов с соучастниками.
Маноконов – бывший депутат законодательного собрания Приморья. В октябре 2018 года Фрунзенский районный суд во Владивостоке приговорил его к четырем годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей по статье "Мошенничество при получении выплат". Помощника депутата Евгения Терлового суд приговорил по той же статье к трем годам лишения свободы и штрафу в 300 тысяч рублей.
По данным суда, депутату и его помощнику перечислили из бюджета края компенсации более чем на 1 миллион рублей за наём квартиры, где Маноконов не проживал. Недавно Приморский краевой суд смягчил депутату наказание до трех лет девяти месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 450 тысяч рублей. Ущерб бюджету возмещен. Приговор вступил в силу. В конце февраля 2019 года краевые депутаты прекратили полномочия регионального парламентария.
В Красноярске задержали черных риелторов, подозреваемых в похищении женщины
1 ноября 2024, 17:47