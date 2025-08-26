https://ria.ru/20250826/primore-2037678933.html

В Приморье экс-депутата задержали по подозрению в похищении женщины

В Приморье экс-депутата задержали по подозрению в похищении женщины - РИА Новости, 26.08.2025

В Приморье экс-депутата задержали по подозрению в похищении женщины

Экс-депутата заксобрания Приморья Руслана Маноконова с соучастниками задержали по подозрению в хулиганстве и похищении жены мужчины, с которым у них произошел... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T15:26:00+03:00

2025-08-26T15:26:00+03:00

2025-08-26T15:32:00+03:00

происшествия

уссурийск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

приморский краевой суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 26 авг – РИА Новости. Экс-депутата заксобрания Приморья Руслана Маноконова с соучастниками задержали по подозрению в хулиганстве и похищении жены мужчины, с которым у них произошел конфликт, сообщает региональное следственное управление СК РФ. "Установлено, что в ночь с 2 на 3 августа 2025 года у кафе "Терраса" в микрорайоне Ливадия обвиняемые, действуя группой, устроили драку. В ходе конфликта житель города Уссурийска получил телесные повреждения, после чего, вооружившись ножом, ранил одного из нападавших в ногу и уехал со своей супругой. Спустя некоторое время обвиняемые, инициировав ДТП, остановили машину жителя Уссурийска и продолжили его избивать. Мужчине удалось скрыться, после чего фигуранты похитили его супругу, чтобы установить местонахождение своего оппонента, и удерживали её в своем автомобиле", - говорится в сообщении. В последующем женщине удалось скрыться. Возбуждено уголовное дело по факту похищения женщины и совершения хулиганских действий. Участники событий задержаны, доставлены в следственное управление, с ними проводятся следственные действия. У них дома проведены обыски, изъяты средства связи. Следователи ходатайствуют перед судом о заключении задержанных под стражу. В СУСК журналистам уточнили, что задержаны Маноконов с соучастниками. Маноконов – бывший депутат законодательного собрания Приморья. В октябре 2018 года Фрунзенский районный суд во Владивостоке приговорил его к четырем годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей по статье "Мошенничество при получении выплат". Помощника депутата Евгения Терлового суд приговорил по той же статье к трем годам лишения свободы и штрафу в 300 тысяч рублей. По данным суда, депутату и его помощнику перечислили из бюджета края компенсации более чем на 1 миллион рублей за наём квартиры, где Маноконов не проживал. Недавно Приморский краевой суд смягчил депутату наказание до трех лет девяти месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 450 тысяч рублей. Ущерб бюджету возмещен. Приговор вступил в силу. В конце февраля 2019 года краевые депутаты прекратили полномочия регионального парламентария.

https://ria.ru/20250325/sud-2007091399.html

https://ria.ru/20250707/pokhischenie-2027570364.html

https://ria.ru/20241101/pokhischenie-1981400686.html

уссурийск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, уссурийск, россия, следственный комитет россии (ск рф), приморский краевой суд