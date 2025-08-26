Рейтинг@Mail.ru
В Приморье экс-депутата задержали по подозрению в похищении женщины
15:26 26.08.2025 (обновлено: 15:32 26.08.2025)
В Приморье экс-депутата задержали по подозрению в похищении женщины
происшествия
уссурийск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
приморский краевой суд
ВЛАДИВОСТОК, 26 авг – РИА Новости. Экс-депутата заксобрания Приморья Руслана Маноконова с соучастниками задержали по подозрению в хулиганстве и похищении жены мужчины, с которым у них произошел конфликт, сообщает региональное следственное управление СК РФ. "Установлено, что в ночь с 2 на 3 августа 2025 года у кафе "Терраса" в микрорайоне Ливадия обвиняемые, действуя группой, устроили драку. В ходе конфликта житель города Уссурийска получил телесные повреждения, после чего, вооружившись ножом, ранил одного из нападавших в ногу и уехал со своей супругой. Спустя некоторое время обвиняемые, инициировав ДТП, остановили машину жителя Уссурийска и продолжили его избивать. Мужчине удалось скрыться, после чего фигуранты похитили его супругу, чтобы установить местонахождение своего оппонента, и удерживали её в своем автомобиле", - говорится в сообщении. В последующем женщине удалось скрыться. Возбуждено уголовное дело по факту похищения женщины и совершения хулиганских действий. Участники событий задержаны, доставлены в следственное управление, с ними проводятся следственные действия. У них дома проведены обыски, изъяты средства связи. Следователи ходатайствуют перед судом о заключении задержанных под стражу. В СУСК журналистам уточнили, что задержаны Маноконов с соучастниками. Маноконов – бывший депутат законодательного собрания Приморья. В октябре 2018 года Фрунзенский районный суд во Владивостоке приговорил его к четырем годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей по статье "Мошенничество при получении выплат". Помощника депутата Евгения Терлового суд приговорил по той же статье к трем годам лишения свободы и штрафу в 300 тысяч рублей. По данным суда, депутату и его помощнику перечислили из бюджета края компенсации более чем на 1 миллион рублей за наём квартиры, где Маноконов не проживал. Недавно Приморский краевой суд смягчил депутату наказание до трех лет девяти месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 450 тысяч рублей. Ущерб бюджету возмещен. Приговор вступил в силу. В конце февраля 2019 года краевые депутаты прекратили полномочия регионального парламентария.
происшествия, уссурийск, россия, следственный комитет россии (ск рф), приморский краевой суд
Происшествия, Уссурийск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Приморский краевой суд
