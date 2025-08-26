Рейтинг@Mail.ru
Премьер Франции допустил возможность роспуска парламента
15:24 26.08.2025
Премьер Франции допустил возможность роспуска парламента
в мире
франция
франсуа байру
эммануэль макрон
жеральд дарманен
ПАРИЖ, 26 авг – РИА Новости. Премьер-министр Франции Франсуа Байру считает возможным роспуск парламента президентом Эммануэлем Макроном в случае выражения недоверия правительству на голосовании 8 сентября, сообщил во вторник телеканал BFMTV со ссылкой на источники. Ранее такую возможность не исключил и глава минюста Франции Жеральд Дарманен. "Президент Республики не желает этого, однако в любом случае роспуск парламента остается версией (развития событий – ред.)", - заявил, по утверждению источников, французский премьер. Накануне Байру заявил, что вопрос о доверии правительству будет поставлен на внеочередной сессии парламента 8 сентября. Голосование пройдет на фоне недовольства населения мерами экономии, представленными в законопроекте о бюджете на 2026 год. Основные оппозиционные партии уже заявили о своём намерении выразить кабмину недоверие.
франция
в мире, франция, франсуа байру, эммануэль макрон, жеральд дарманен
В мире, Франция, Франсуа Байру, Эммануэль Макрон, Жеральд Дарманен
Премьер Франции допустил возможность роспуска парламента

Байру допустил возможность роспуска парламента из-за недоверия правительству

© AP Photo / Ludovic Marin
© AP Photo / Ludovic Marin
Франсуа Байру. Архивное фото
ПАРИЖ, 26 авг – РИА Новости. Премьер-министр Франции Франсуа Байру считает возможным роспуск парламента президентом Эммануэлем Макроном в случае выражения недоверия правительству на голосовании 8 сентября, сообщил во вторник телеканал BFMTV со ссылкой на источники.
Ранее такую возможность не исключил и глава минюста Франции Жеральд Дарманен.
"Президент Республики не желает этого, однако в любом случае роспуск парламента остается версией (развития событий – ред.)", - заявил, по утверждению источников, французский премьер.
Накануне Байру заявил, что вопрос о доверии правительству будет поставлен на внеочередной сессии парламента 8 сентября. Голосование пройдет на фоне недовольства населения мерами экономии, представленными в законопроекте о бюджете на 2026 год. Основные оппозиционные партии уже заявили о своём намерении выразить кабмину недоверие.
Франсуа Байру и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Рейтинг популярности Макрона и Байру стал рекордно низким в истории Франции
21 июля, 00:18
 
