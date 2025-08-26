https://ria.ru/20250826/premer-2037677968.html
Премьер Франции допустил возможность роспуска парламента
Премьер Франции допустил возможность роспуска парламента - РИА Новости, 26.08.2025
Премьер Франции допустил возможность роспуска парламента
Премьер-министр Франции Франсуа Байру считает возможным роспуск парламента президентом Эммануэлем Макроном в случае выражения недоверия правительству на... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T15:24:00+03:00
2025-08-26T15:24:00+03:00
2025-08-26T15:24:00+03:00
в мире
франция
франсуа байру
эммануэль макрон
жеральд дарманен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996068461_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b5ad1a5c358823c66b1fd79e33b1ba2b.jpg
ПАРИЖ, 26 авг – РИА Новости. Премьер-министр Франции Франсуа Байру считает возможным роспуск парламента президентом Эммануэлем Макроном в случае выражения недоверия правительству на голосовании 8 сентября, сообщил во вторник телеканал BFMTV со ссылкой на источники. Ранее такую возможность не исключил и глава минюста Франции Жеральд Дарманен. "Президент Республики не желает этого, однако в любом случае роспуск парламента остается версией (развития событий – ред.)", - заявил, по утверждению источников, французский премьер. Накануне Байру заявил, что вопрос о доверии правительству будет поставлен на внеочередной сессии парламента 8 сентября. Голосование пройдет на фоне недовольства населения мерами экономии, представленными в законопроекте о бюджете на 2026 год. Основные оппозиционные партии уже заявили о своём намерении выразить кабмину недоверие.
https://ria.ru/20250721/reyting-2030320640.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1d/1996068461_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7e13b998d12600e8d150b8a49c0b928d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, франсуа байру, эммануэль макрон, жеральд дарманен
В мире, Франция, Франсуа Байру, Эммануэль Макрон, Жеральд Дарманен
Премьер Франции допустил возможность роспуска парламента
Байру допустил возможность роспуска парламента из-за недоверия правительству