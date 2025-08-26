https://ria.ru/20250826/premer-2037673295.html

Фицо прокомментировал атаку на трубопровод "Дружба"

БРАТИСЛАВА, 26 авг - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что не понимает атак на нефтяную инфраструктуру, которая затрагивает республику.Словакия перестала получать нефть по нефтепроводу "Дружба" вечером 21 августа после атаки ВСУ на эту инфраструктуру. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по "Дружбе" и попросили гарантировать их безопасность."Не понимаем атак на нефтяную инфраструктуру, которая серьезно затрагивает Словакию", - сказал Фицо на открытии нового завода по производству тепловых насосов на севере Словакии во вторник.На своей странице в социальной сети Facebook* словацкий премьер добавил, что в республике рады всем, у кого добрые намерения и интересные идеи."Плохие намерения мы можем проиллюстрировать, например, недавними военными атаками на жизненно важную нефтяную инфраструктуру Словакии. К счастью, существуют и партнеры, у которых есть позитивные проекты и которые приходят в Словакию", - написал Фицо.Глава МИД Словакии Юрай Бланар 24 августа сообщил, что Киев атаками на нефтепровод "Дружба" наносит ущерб не только интересам Словакии, но и своим собственным, поскольку Украина может не получить достаточный объем топлива. Глава МИД Словакии напомнил, что НПЗ Slovnaft, который находится в Братиславе и производит нефтепродукты из российской нефти, поставляет на Украину дизтопливо, обеспечивая 10% от ее месячного потребления.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

