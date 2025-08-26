Рейтинг@Mail.ru
26.08.2025
18:07 26.08.2025
Самокатчиков будут лишать водительских прав за езду в нетрезвом виде
россия
воронежская область
общество
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Верховный суд РФ признал законной практику лишения автомобильных прав за управление электросамокатом в нетрезвом виде, сказано в постановлении Верховного суда РФ по делам об административных правонарушениях. Прецедентом стало дело жителя Воронежской области - ночью он ехал по поселку городского типа на электросамокате без регистрационных знаков. Сотрудники ДПС остановили его и направили на медицинское освидетельствование, которое выявило опьянение. В результате суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей и на год и 10 месяцев лишил водительских прав. Оспаривая это решение, он дошел до Верховного суда РФ. Но суд признал его законным. "В соответствии с Правилами дорожного движения транспортным средством признается устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем. Таким образом, электросамокат является транспортным средством", - отметил суд. Суд указал, что электросамокат, которым управлял автор жалобы, имеет мощность 600 Вт (то есть более 0,25 кВт), максимальную конструктивную скорость 45 километров в час, что свидетельствует о том, что по своим техническим характеристикам он относится к транспортным средствам, право управления которым должно быть подтверждено водительским удостоверением соответствующей категории. "Законность его привлечения к административной ответственности сомнений не вызывает", - указал суд.
россия, воронежская область, общество
Россия, Воронежская область, Общество
Молодой человек у стоянки проката электросамокатов в Москве
Молодой человек у стоянки проката электросамокатов в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Верховный суд РФ признал законной практику лишения автомобильных прав за управление электросамокатом в нетрезвом виде, сказано в постановлении Верховного суда РФ по делам об административных правонарушениях.
Прецедентом стало дело жителя Воронежской области - ночью он ехал по поселку городского типа на электросамокате без регистрационных знаков. Сотрудники ДПС остановили его и направили на медицинское освидетельствование, которое выявило опьянение. В результате суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей и на год и 10 месяцев лишил водительских прав. Оспаривая это решение, он дошел до Верховного суда РФ. Но суд признал его законным.
"В соответствии с Правилами дорожного движения транспортным средством признается устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем. Таким образом, электросамокат является транспортным средством", - отметил суд.
Суд указал, что электросамокат, которым управлял автор жалобы, имеет мощность 600 Вт (то есть более 0,25 кВт), максимальную конструктивную скорость 45 километров в час, что свидетельствует о том, что по своим техническим характеристикам он относится к транспортным средствам, право управления которым должно быть подтверждено водительским удостоверением соответствующей категории.
"Законность его привлечения к административной ответственности сомнений не вызывает", - указал суд.
В Госдуме считают запрет самокатов по всей стране нерациональным
28 июля, 17:28
Россия Воронежская область Общество
 
 
