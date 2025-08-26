https://ria.ru/20250826/prava-2037569543.html
Пугачева может потерять права на свой товарный знак
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Певица Алла Пугачева может потерять товарный знак "Алла Борисовна" в апреле 2026 года, если не продлит срок действия исключительного права, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.Согласно документам, впервые этот товарный знак зарегистрировали в 1997 году. Артистка несколько раз продлевала срок его действия, последний раз в 2016 году — до 25 апреля 2026 года.Под товарным знаком "Алла Борисовна" в России может производиться и продаваться одежда, головные уборы, игрушки, напитки, в том числе алкогольные, табак и другая продукция. Кроме того, возможна организация путешествий и предоставление образовательных услуг.В октябре 2022 года Пугачева уехала с детьми в Израиль. На нее обрушился шквал критики в соцсетях. В ответ на это Пугачева назвала ненависть людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Артистка также заявила, что недовольные ей россияне "были холопами — стали рабами". Она возвращалась на родину 3 ноября 2023 года и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.
