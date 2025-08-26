Рейтинг@Mail.ru
Пугачева может потерять права на свой товарный знак - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
03:30 26.08.2025 (обновлено: 10:29 26.08.2025)
https://ria.ru/20250826/prava-2037569543.html
Пугачева может потерять права на свой товарный знак
Пугачева может потерять права на свой товарный знак - РИА Новости, 26.08.2025
Пугачева может потерять права на свой товарный знак
Певица Алла Пугачева может потерять товарный знак "Алла Борисовна" в апреле 2026 года, если не продлит срок действия исключительного права, выяснило РИА... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T03:30:00+03:00
2025-08-26T10:29:00+03:00
шоубиз
россия
израиль
алла пугачева
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/62583/60/625836006_0:167:2963:1834_1920x0_80_0_0_183e96ff5e146bb6b30c77775a98995e.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Певица Алла Пугачева может потерять товарный знак "Алла Борисовна" в апреле 2026 года, если не продлит срок действия исключительного права, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.Согласно документам, впервые этот товарный знак зарегистрировали в 1997 году. Артистка несколько раз продлевала срок его действия, последний раз в 2016 году — до 25 апреля 2026 года.Под товарным знаком "Алла Борисовна" в России может производиться и продаваться одежда, головные уборы, игрушки, напитки, в том числе алкогольные, табак и другая продукция. Кроме того, возможна организация путешествий и предоставление образовательных услуг.В октябре 2022 года Пугачева уехала с детьми в Израиль. На нее обрушился шквал критики в соцсетях. В ответ на это Пугачева назвала ненависть людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Артистка также заявила, что недовольные ей россияне "были холопами — стали рабами". Она возвращалась на родину 3 ноября 2023 года и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.
https://ria.ru/20250822/milliardy-2036799714.html
россия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/62583/60/625836006_148:0:2815:2000_1920x0_80_0_0_7baf0d7309a8e4b3b6295d41d4ab6c17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, израиль, алла пугачева, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), общество
Шоубиз, Россия, Израиль, Алла Пугачева, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Общество
Пугачева может потерять права на свой товарный знак

Пугачева может потерять товарный знак "Алла Борисовна" в апреле 2026 года

© РИА Новости / Вадим Жернов | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Вадим Жернов
Перейти в медиабанк
Певица Алла Пугачева. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Певица Алла Пугачева может потерять товарный знак "Алла Борисовна" в апреле 2026 года, если не продлит срок действия исключительного права, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, впервые этот товарный знак зарегистрировали в 1997 году. Артистка несколько раз продлевала срок его действия, последний раз в 2016 году — до 25 апреля 2026 года.
Под товарным знаком "Алла Борисовна" в России может производиться и продаваться одежда, головные уборы, игрушки, напитки, в том числе алкогольные, табак и другая продукция. Кроме того, возможна организация путешествий и предоставление образовательных услуг.
В октябре 2022 года Пугачева уехала с детьми в Израиль. На нее обрушился шквал критики в соцсетях. В ответ на это Пугачева назвала ненависть людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Артистка также заявила, что недовольные ей россияне "были холопами — стали рабами". Она возвращалась на родину 3 ноября 2023 года и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.
Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин* - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Миллиарды на таможне: что хотят вывезти из России Пугачева с Галкиным*
22 августа, 19:22
 
ШоубизРоссияИзраильАлла ПугачеваФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала