https://ria.ru/20250826/pozhar-2037657626.html
Около пяти человек пострадали при пожаре в портовой зоне Гамбурга
Около пяти человек пострадали при пожаре в портовой зоне Гамбурга - РИА Новости, 26.08.2025
Около пяти человек пострадали при пожаре в портовой зоне Гамбурга
По меньшей мере пять человек пострадали в результата пожара в портовой зоне Гамбурга, сообщило агентство DPA. РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T14:08:00+03:00
2025-08-26T14:08:00+03:00
2025-08-26T14:08:00+03:00
гамбург (город)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037656927_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_22a543a24c6e544a6dba0253d720724f.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. По меньшей мере пять человек пострадали в результата пожара в портовой зоне Гамбурга, сообщило агентство DPA. Крупный пожар произошёл на складе в портовой зоне Гамбурга в понедельник во второй половине дня. Утром во вторник тушение пожара все еще продолжалось. Как сообщили в пожарной службе, пожар рассчитывают полностью ликвидировать к полудню, обстановка на месте происшествия оценивается как "довольно стабильная". В тушении пожара были задействованы более 320 сотрудников экстренных служб. "В результате пожара на складе, где взорвались несколько баллонов с газом, что привело к возгоранию прилегающих территорий, пострадали пять человек. Один из пострадавших находится в критическом состоянии, а второй получил тяжёлые травмы", - сообщило агентство. Из опасной зоны были эвакуированы 25 человек. Среди пострадавших двое пожарных, которые были госпитализированы с акустической травмой. Пожар начался из-за горящего автомобиля на складе в понедельник днём. На складе находилось несколько газовых баллонов, которые начали взрываться, разбрасывая в стороны горящие обломки. Полиции пришлось частично перекрыть автотрассу A1, так как обломки вылетали на шоссе.
https://ria.ru/20250524/gamburg-2018900462.html
гамбург (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037656927_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_c854b1b69372bbf8844d2dd026ef4177.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гамбург (город), в мире
Около пяти человек пострадали при пожаре в портовой зоне Гамбурга
Пять человек пострадали при пожаре на складе в Гамбурге
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. По меньшей мере пять человек пострадали в результата пожара в портовой зоне Гамбурга, сообщило агентство DPA.
Крупный пожар произошёл на складе в портовой зоне Гамбурга
в понедельник во второй половине дня. Утром во вторник тушение пожара все еще продолжалось. Как сообщили в пожарной службе, пожар рассчитывают полностью ликвидировать к полудню, обстановка на месте происшествия оценивается как "довольно стабильная". В тушении пожара были задействованы более 320 сотрудников экстренных служб.
"В результате пожара на складе, где взорвались несколько баллонов с газом, что привело к возгоранию прилегающих территорий, пострадали пять человек. Один из пострадавших находится в критическом состоянии, а второй получил тяжёлые травмы", - сообщило агентство.
Из опасной зоны были эвакуированы 25 человек. Среди пострадавших двое пожарных, которые были госпитализированы с акустической травмой.
Пожар начался из-за горящего автомобиля на складе в понедельник днём. На складе находилось несколько газовых баллонов, которые начали взрываться, разбрасывая в стороны горящие обломки. Полиции пришлось частично перекрыть автотрассу A1, так как обломки вылетали на шоссе.