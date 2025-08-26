https://ria.ru/20250826/pozhar-2037657626.html

Около пяти человек пострадали при пожаре в портовой зоне Гамбурга

Около пяти человек пострадали при пожаре в портовой зоне Гамбурга

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. По меньшей мере пять человек пострадали в результата пожара в портовой зоне Гамбурга, сообщило агентство DPA. Крупный пожар произошёл на складе в портовой зоне Гамбурга в понедельник во второй половине дня. Утром во вторник тушение пожара все еще продолжалось. Как сообщили в пожарной службе, пожар рассчитывают полностью ликвидировать к полудню, обстановка на месте происшествия оценивается как "довольно стабильная". В тушении пожара были задействованы более 320 сотрудников экстренных служб. "В результате пожара на складе, где взорвались несколько баллонов с газом, что привело к возгоранию прилегающих территорий, пострадали пять человек. Один из пострадавших находится в критическом состоянии, а второй получил тяжёлые травмы", - сообщило агентство. Из опасной зоны были эвакуированы 25 человек. Среди пострадавших двое пожарных, которые были госпитализированы с акустической травмой. Пожар начался из-за горящего автомобиля на складе в понедельник днём. На складе находилось несколько газовых баллонов, которые начали взрываться, разбрасывая в стороны горящие обломки. Полиции пришлось частично перекрыть автотрассу A1, так как обломки вылетали на шоссе.

