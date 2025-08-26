https://ria.ru/20250826/pozhar-2037575943.html
В Ростовской области ликвидировали пожар на Новошахтинском НПЗ
В Ростовской области ликвидировали пожар на Новошахтинском НПЗ
2025-08-26T06:09:00+03:00
2025-08-26T06:09:00+03:00
2025-08-26T06:11:00+03:00
ростовская область
неклиновский район
красносулинский район
юрий слюсарь
вооруженные силы украины
безопасность
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области, который тушили несколько дней после атаки ВСУ, ликвидирован, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.В Красносулинском районе с 21 августа пожарные боролись с огнем на заводе нефтепродуктов, который пострадал в результате вражеской атаки."Только что получил доклад: в 5.45 пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе ликвидирован. Благодарю всех, кто принимал участие в тушении огня", - написал Слюсарь в Telegram-канале.Кроме того, силы ПВО ночью отразили атаку врага в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском, Кашарском и Неклиновском районе. Никто из людей не пострадал.Отмечается, что в селе Новобессергеневка Неклиновского района в шести частных домах разбиты стекла в окнах, выбиты двери, посечены осколками стены и крыша, в одном из домов частично разрушена стена и кровля, обломками поврежден автомобиль.Муниципальная комиссия, по словам Слюсаря, сегодня зафиксирует ущерб.
