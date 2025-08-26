Рейтинг@Mail.ru
Пожар в Ростовской области ликвидировали - РИА Новости, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:21 26.08.2025 (обновлено: 01:25 26.08.2025)
https://ria.ru/20250826/pozhar-2037565204.html
Пожар в Ростовской области ликвидировали
Пожар в Ростовской области ликвидировали - РИА Новости, 26.08.2025
Пожар в Ростовской области ликвидировали
Пожар на землях Цимлянского участкового лесничества в Ростовской области, ранее локализованный на площади 9,2 гектара, ликвидирован, сообщили журналистам в... РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T01:21:00+03:00
2025-08-26T01:25:00+03:00
безопасность
ростовская область
россия
цимлянский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032367295_0:264:3077:1994_1920x0_80_0_0_807ece44df070bcc63fed7d30a8d3a7e.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 авг - РИА Новости. Пожар на землях Цимлянского участкового лесничества в Ростовской области, ранее локализованный на площади 9,2 гектара, ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС РФ по региону."В 22.00 мск (понедельника - ред.) пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.Пожар начался в 16.35 мск понедельника в Цимлянском районе Ростовской области - на землях Цимлянского участкового лесничества, в 20.30 мск возгорание локализовали на площади 9,2 гектара. В тушении пожара принимали участие пять единиц техники и 20 человек личного состава, уточняли в ведомстве.
https://ria.ru/20250825/pozhar-2037526071.html
ростовская область
россия
цимлянский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032367295_126:0:2855:2047_1920x0_80_0_0_74a6c67968a7df8aaf6beccb91dc4cf0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, ростовская область, россия, цимлянский район
Безопасность, Ростовская область, Россия, Цимлянский район
Пожар в Ростовской области ликвидировали

МЧС: пожар в Ростовской области на площади 9,2 га ликвидировали

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 авг - РИА Новости. Пожар на землях Цимлянского участкового лесничества в Ростовской области, ранее локализованный на площади 9,2 гектара, ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС РФ по региону.
"В 22.00 мск (понедельника - ред.) пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.
Пожар начался в 16.35 мск понедельника в Цимлянском районе Ростовской области - на землях Цимлянского участкового лесничества, в 20.30 мск возгорание локализовали на площади 9,2 гектара. В тушении пожара принимали участие пять единиц техники и 20 человек личного состава, уточняли в ведомстве.
Лесной пожар в Анапе - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
В Анапском участковом лесничестве увеличилась площадь пожара
Вчера, 18:29
 
БезопасностьРостовская областьРоссияЦимлянский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала