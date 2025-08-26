https://ria.ru/20250826/pozhar-2037565204.html

Пожар в Ростовской области ликвидировали

2025-08-26T01:21:00+03:00

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 авг - РИА Новости. Пожар на землях Цимлянского участкового лесничества в Ростовской области, ранее локализованный на площади 9,2 гектара, ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС РФ по региону."В 22.00 мск (понедельника - ред.) пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.Пожар начался в 16.35 мск понедельника в Цимлянском районе Ростовской области - на землях Цимлянского участкового лесничества, в 20.30 мск возгорание локализовали на площади 9,2 гектара. В тушении пожара принимали участие пять единиц техники и 20 человек личного состава, уточняли в ведомстве.

