При атаке БПЛА на Нижегородскую область никто не пострадал
09:48 26.08.2025
При атаке БПЛА на Нижегородскую область никто не пострадал
происшествия
нижегородская область
россия
глеб никитин
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 авг - РИА Новости. Пострадавших в результате атаки БПЛА на промзону в Нижегородской области нет, сообщил глава региона Глеб Никитин. "Сегодня утром была отражена атака вражеского БПЛА над территорией промзоны в Нижегородской области. По предварительным данным, пострадавших нет, на месте падения обломков работают специалисты", - написал Никитин в своем Telegram-канале. Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 43 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 1 - над территорией Нижегородской области.
нижегородская область
россия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 авг - РИА Новости. Пострадавших в результате атаки БПЛА на промзону в Нижегородской области нет, сообщил глава региона Глеб Никитин.
"Сегодня утром была отражена атака вражеского БПЛА над территорией промзоны в Нижегородской области. По предварительным данным, пострадавших нет, на месте падения обломков работают специалисты", - написал Никитин в своем Telegram-канале.
Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 43 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 1 - над территорией Нижегородской области.
В Рязанской области обломки беспилотника повредили дом
08:38
 
