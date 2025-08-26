https://ria.ru/20250826/postradavshie-2037594708.html
При атаке БПЛА на Нижегородскую область никто не пострадал
Пострадавших в результате атаки БПЛА на промзону в Нижегородской области нет, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 26.08.2025
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 авг - РИА Новости. Пострадавших в результате атаки БПЛА на промзону в Нижегородской области нет, сообщил глава региона Глеб Никитин. "Сегодня утром была отражена атака вражеского БПЛА над территорией промзоны в Нижегородской области. По предварительным данным, пострадавших нет, на месте падения обломков работают специалисты", - написал Никитин в своем Telegram-канале. Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 43 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 1 - над территорией Нижегородской области.
