Замглавы МИД России и посол Турции обсудили ситуацию на Украине

2025-08-26T14:10:00+03:00

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Галузин и посол Турции в Москве Танжу Бильгич обсудили ситуацию вокруг Украины, а также переговоры лидеров РФ и США на Аляске, сообщил во вторник МИД России. "Предметно обсуждена ситуация вокруг Украины с учетом состоявшейся 15 августа встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Турецкому послу были доведены российские оценки этих переговоров", - сказано в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства. Отмечается, что российская сторона подчеркнула неконструктивную линию киевского режима и его европейских спонсоров, "взявших курс на нивелирование достигнутых по итогам встречи в Анкоридже договоренностей и их последующую ревизию". В ходе беседы Галузин и Бильгич также подтвердили настрой на развитие плодотворного сотрудничества Москвы и Анкары, резюмировали в министерстве. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.

