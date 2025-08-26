Рейтинг@Mail.ru
Замглавы МИД России и посол Турции обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 26.08.2025
14:10 26.08.2025
Замглавы МИД России и посол Турции обсудили ситуацию на Украине
Замглавы МИД России и посол Турции обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 26.08.2025
Замглавы МИД России и посол Турции обсудили ситуацию на Украине
Замглавы МИД России Михаил Галузин и посол Турции в Москве Танжу Бильгич обсудили ситуацию вокруг Украины, а также переговоры лидеров РФ и США на Аляске,... РИА Новости, 26.08.2025
в мире
россия
украина
сша
владимир путин
дональд трамп
танжу бильгич
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Галузин и посол Турции в Москве Танжу Бильгич обсудили ситуацию вокруг Украины, а также переговоры лидеров РФ и США на Аляске, сообщил во вторник МИД России. "Предметно обсуждена ситуация вокруг Украины с учетом состоявшейся 15 августа встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Турецкому послу были доведены российские оценки этих переговоров", - сказано в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства. Отмечается, что российская сторона подчеркнула неконструктивную линию киевского режима и его европейских спонсоров, "взявших курс на нивелирование достигнутых по итогам встречи в Анкоридже договоренностей и их последующую ревизию". В ходе беседы Галузин и Бильгич также подтвердили настрой на развитие плодотворного сотрудничества Москвы и Анкары, резюмировали в министерстве. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
россия
украина
сша
в мире, россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, танжу бильгич
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Танжу Бильгич
Замглавы МИД России и посол Турции обсудили ситуацию на Украине

Замглавы МИД Галузин и посол Турции Бильгич обсудили итоги саммита на Аляске

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Турции
Государственные флаги России и Турции - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Турции. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Галузин и посол Турции в Москве Танжу Бильгич обсудили ситуацию вокруг Украины, а также переговоры лидеров РФ и США на Аляске, сообщил во вторник МИД России.
"Предметно обсуждена ситуация вокруг Украины с учетом состоявшейся 15 августа встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Турецкому послу были доведены российские оценки этих переговоров", - сказано в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию в регионе и саммит на Аляске
Вчера, 14:10
Отмечается, что российская сторона подчеркнула неконструктивную линию киевского режима и его европейских спонсоров, "взявших курс на нивелирование достигнутых по итогам встречи в Анкоридже договоренностей и их последующую ревизию".
В ходе беседы Галузин и Бильгич также подтвердили настрой на развитие плодотворного сотрудничества Москвы и Анкары, резюмировали в министерстве.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Трамп высоко оценил решение Путина по Аляске
06:08
 
В миреРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинДональд ТрампТанжу Бильгич
 
 
