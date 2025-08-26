https://ria.ru/20250826/posol-2037614430.html

Дания содействует эскалации конфликта на Украине, считает посол России

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Дания стремится содействовать продолжению боевых действий и эскалации конфликта на Украине, заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин, комментируя решение Дании разрешить украинским оборонным предприятиям наладить производство вооружения на датской территории для ударов по России. "На фоне активизации международных усилий по урегулированию конфликта на Украине за столом переговоров Дания демонстрирует намерения не допустить такого развития событий. Копенгаген пытается не только дискредитировать перспективы достижения мира на Украине, но и своими конкретными решениями стремится содействовать продолжению боевых действий и дальнейшей эскалации конфликта", - сказал глава дипмиссии в комментарии газете Berlingske. Текст комментария размещен в Telegram-канале посольства. По словам посла, предоставление Данией своей территории Украине для производства БПЛА для ударов по России и выделение на эти цели финансовых ресурсов является беспрецедентным. "Дания ранее неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта. Однако данное решение не вписывается в такую логику поведения Копенгагена", - подчеркнул Барбин. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

