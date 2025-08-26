https://ria.ru/20250826/pomosch-2037720101.html

В ООН назвали ввозимую в Газу гумпомощь рекламным трюком

КАИР, 26 авг – РИА Новости. Гуманитарная помощь, ввозимая в сектор Газа, является лишь рекламным трюком и не несет в себе практической значимости, заявил представитель детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Газе Казем Абу Халаф в интервью РИА Новости во вторник. Ранее в пятницу продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН впервые объявила о состоянии катастрофического голода в палестинском анклаве. Принятая в ООН Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности (IPC или ККС) различает пять стадий отсутствия продовольствия, где уровни с третьего по пятый соответствуют его острой нехватке. Последняя, пятая стадия означает катастрофический голод. Согласно оценке, к концу сентября более 640 тысяч человек в секторе Газа столкнутся с катастрофическим уровнем нехватки продовольствия, классифицируемым как пятая фаза по IPC. "Что касается гуманитарной помощи, ввозимая помощь - это скорее рекламный трюк, чем реальная помощь, направленная на прекращение голода… За 92 дня (с 19 мая по 17 августа) от гуманитарных организаций ООН въехало всего 3505 грузовиков, в среднем 38 грузовиков в день, в период перемирия их количество составляло 600 грузовиков в день", - считает Халаф. Собеседник агентства пояснил в интервью, что если бы ввоз гуманитарной помощи осуществлялся нормальными темпами, то есть по 600 грузовиков в день в течение 92-дневного периода, общее количество грузовиков составило бы 55 200, но из этого количества ввезено было всего 3505, добавив, что этого количества критически недостаточно. "Каждый четвертый ребенок страдает от тяжёлого острого недоедания – последней и самой опасной стадии недоедания, после которой начинается реальная угроза для жизни ребенка… У многих из них слишком запущенная стадия, так как острое недоедание имеет долгосрочные последствия, такие как задержка роста и практически необратимое ослабление иммунной системы", - добавил эксперт. По данным администрации Газы, Израиль после частичного возобновления поставок гумпомощи палестинцам с 27 июля по 20 августа разрешил въехать в полуэксклав 2187 грузовикам, что покрывает не более 15% потребностей населения в помощи. При этом Израиль запрещает ввоз в сектор Газа сотен наименований пищевой продукции, включая важнейшие продукты питания, такие как красное мясо, рыба, яйца, фрукты и овощи, отдельные виды молочной продукции и пищевые добавки. Основная часть грузовиков подвергается разграблению при попустительстве израильских военных, утверждают местные власти. По их оценкам, для обеспечения минимальных потребностей жителей сектора в продовольствии, предметах первой необходимости, топливе и медикаментах следует ежедневно пропускать в сектор порядка 600 грузовиков с гуманитарной помощью. Гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшилась после того, как Израиль отказался работать с БАПОР (Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ), которое многие десятилетия отвечало за снабжение палестинцев. Несколько сотен распределительных пунктов БАПОР были заменены четырьмя, которые открыл частный американский фонд GHF (Гуманитарный фонд Газы) при поддержке израильских властей в районах, которые считаются зачищенными от ХАМАС. Раздачи регулярно сопровождаются стрельбой по палестинцам со стороны израильских военных. Применение оружия израильтяне обычно оправдывают тем, что палестинцы якобы отклоняются от определенных им маршрутов и опасно приближаются к армейским позициям. В Израиле обвиняют БАПОР в тесных связях с ХАМАС и утверждают, что GHF впервые позволил помогать мирным жителям сектора Газа в обход палестинского движения.

