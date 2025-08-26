https://ria.ru/20250826/polyanskiy-2037754750.html

Россию держат в неведении по "Северным потокам", заявил Полянский

ООН, 26 авг – РИА Новости. Положение дел вокруг расследования подрыва газопроводов "Северный поток" складывается "в неправильном направлении", Россию "держат в неведении", заявил первый зампостпреда России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский. "Ситуация вокруг саботажа "Северных потоков" очень важна. Она развивается в неправильном направлении", – сказал Полянский журналистам. Россию держат "в неведении" о ходе следствия, добавил дипломат.Взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили диверсии. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма. Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам, но ни разу их не получала.На прошлой неделе в Италии по запросу прокуратуры ФРГ арестовали 49-летнего украинца Сергея Кузнецова, который, вероятно, был координатором диверсий на газопроводах в Балтийском море. По данным The Wall Street Journal, Кузнецов является отставным капитаном ВСУ и служил в СБУ. Предположительно, его и других военных наняли в мае 2022-го для осуществления диверсии.

