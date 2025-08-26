https://ria.ru/20250826/polsha-2037718451.html

"Нет шансов". Министр обороны Польши поставил Украине ультиматум

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Украина не вступит в Европейский союз, пока не будут урегулированы все вопросы, связанные с Волынской резней, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Его речь приводит Ruptly."Я говорил, что если Украина не разберется с вопросом Волынской резни, геноцида в Волыни, если не проведут эксгумацию и не увековечат память — у нее нет шансов на вступление в ЕС", — заявил министр.Вопросы трактовки Волынской резни и отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА * остаются одними из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики. После этого Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма. Украинские депутаты сочли, что это решение поставило под угрозу политические и дипломатические достижения двух стран.* Запрещенные в России экстремистские организации

