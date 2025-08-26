https://ria.ru/20250826/polsha-2037692940.html
СМИ выяснили, почему Польшу не пригласили на встречу с Трампом
СМИ выяснили, почему Польшу не пригласили на встречу с Трампом - РИА Новости, 26.08.2025
СМИ выяснили, почему Польшу не пригласили на встречу с Трампом
Польская делегация отсутствовала на встрече с президентом США Дональдом Трампом из-за своей контрпродуктивной и антироссийской позиции, пишет Myśl Polska. РИА Новости, 26.08.2025
2025-08-26T16:14:00+03:00
2025-08-26T16:14:00+03:00
2025-08-26T16:14:00+03:00
в мире
россия
сша
дональд трамп
кароль навроцкий
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_0:403:2923:2048_1920x0_80_0_0_a7483e272e2ffdad52269fe2f11f7206.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Польская делегация отсутствовала на встрече с президентом США Дональдом Трампом из-за своей контрпродуктивной и антироссийской позиции, пишет Myśl Polska."Наша страна занимает слишком антироссийскую позицию и недостаточно опытна во внешней политике, поэтому польская сторона отсутствовала на переговорах", —приводит издание мнение профессора Влодзимежа Батога.По его словам, отсутствие польской стороны в Вашингтоне было обусловлено предыдущими переговорами Трампа с польским лидером Каролем Навроцким, который продемонстрировал свою ярую антироссийскую позицию и стремление к жестким мерам против России."Вместо того, чтобы проявить сдержанность в этом вопросе, президент и его представитель используют в адрес России терминологию, подрывающую достоинство главы государства. Это особенно актуально, учитывая, что в Белом доме это, должно быть, воспринимается как полное безумие", —говорится в статье.Президент РФ Владимир Путин ранее отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
https://ria.ru/20250816/polsha-2035837025.html
https://ria.ru/20250820/polsha-2036576281.html
https://ria.ru/20250825/naemnik-2037352175.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_90dd3264a772f4c64bc9be7e875b03ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, дональд трамп, кароль навроцкий, владимир путин, нато
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Кароль Навроцкий, Владимир Путин, НАТО
СМИ выяснили, почему Польшу не пригласили на встречу с Трампом
MP: Польшу не пригласили на встречу с Трампом из-за антироссийской политики