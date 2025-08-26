https://ria.ru/20250826/polsha-2037692940.html

СМИ выяснили, почему Польшу не пригласили на встречу с Трампом

Польская делегация отсутствовала на встрече с президентом США Дональдом Трампом из-за своей контрпродуктивной и антироссийской позиции, пишет Myśl Polska. РИА Новости, 26.08.2025

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Польская делегация отсутствовала на встрече с президентом США Дональдом Трампом из-за своей контрпродуктивной и антироссийской позиции, пишет Myśl Polska."Наша страна занимает слишком антироссийскую позицию и недостаточно опытна во внешней политике, поэтому польская сторона отсутствовала на переговорах", —приводит издание мнение профессора Влодзимежа Батога.По его словам, отсутствие польской стороны в Вашингтоне было обусловлено предыдущими переговорами Трампа с польским лидером Каролем Навроцким, который продемонстрировал свою ярую антироссийскую позицию и стремление к жестким мерам против России."Вместо того, чтобы проявить сдержанность в этом вопросе, президент и его представитель используют в адрес России терминологию, подрывающую достоинство главы государства. Это особенно актуально, учитывая, что в Белом доме это, должно быть, воспринимается как полное безумие", —говорится в статье.Президент РФ Владимир Путин ранее отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.

