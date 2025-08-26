Рейтинг@Mail.ru
СМИ выяснили, почему Польшу не пригласили на встречу с Трампом
16:14 26.08.2025
СМИ выяснили, почему Польшу не пригласили на встречу с Трампом
СМИ выяснили, почему Польшу не пригласили на встречу с Трампом
Польская делегация отсутствовала на встрече с президентом США Дональдом Трампом из-за своей контрпродуктивной и антироссийской позиции, пишет Myśl Polska.
2025-08-26T16:14:00+03:00
2025-08-26T16:14:00+03:00
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Польская делегация отсутствовала на встрече с президентом США Дональдом Трампом из-за своей контрпродуктивной и антироссийской позиции, пишет Myśl Polska."Наша страна занимает слишком антироссийскую позицию и недостаточно опытна во внешней политике, поэтому польская сторона отсутствовала на переговорах", —приводит издание мнение профессора Влодзимежа Батога.По его словам, отсутствие польской стороны в Вашингтоне было обусловлено предыдущими переговорами Трампа с польским лидером Каролем Навроцким, который продемонстрировал свою ярую антироссийскую позицию и стремление к жестким мерам против России."Вместо того, чтобы проявить сдержанность в этом вопросе, президент и его представитель используют в адрес России терминологию, подрывающую достоинство главы государства. Это особенно актуально, учитывая, что в Белом доме это, должно быть, воспринимается как полное безумие", —говорится в статье.Президент РФ Владимир Путин ранее отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
СМИ выяснили, почему Польшу не пригласили на встречу с Трампом

MP: Польшу не пригласили на встречу с Трампом из-за антироссийской политики

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Польская делегация отсутствовала на встрече с президентом США Дональдом Трампом из-за своей контрпродуктивной и антироссийской позиции, пишет Myśl Polska.
"Наша страна занимает слишком антироссийскую позицию и недостаточно опытна во внешней политике, поэтому польская сторона отсутствовала на переговорах", —приводит издание мнение профессора Влодзимежа Батога.
По его словам, отсутствие польской стороны в Вашингтоне было обусловлено предыдущими переговорами Трампа с польским лидером Каролем Навроцким, который продемонстрировал свою ярую антироссийскую позицию и стремление к жестким мерам против России.
"Вместо того, чтобы проявить сдержанность в этом вопросе, президент и его представитель используют в адрес России терминологию, подрывающую достоинство главы государства. Это особенно актуально, учитывая, что в Белом доме это, должно быть, воспринимается как полное безумие", —говорится в статье.
Президент РФ Владимир Путин ранее отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
