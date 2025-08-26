https://ria.ru/20250826/polsha-2037664724.html

В Польше призвали Украину заплатить за терминалы Starlink

ВАРШАВА, 26 авг – РИА Новости. Украина должна сама платить за терминалы Starlink, если хочет ими пользоваться, заявил депутат сейма Польши, экс-кандидат в президенты страны Славомир Ментцен. Ранее президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о помощи Украине, который носит временный характер и снова принимается каждые полгода. В рамках этого закона, Польша, в частности, оплачивала работу около 30 тысяч терминалов Starlink, ранее переданных Киеву. "Если Украина хочет иметь Starlink, то пусть за него заплатит. Не вижу причин, почему мы должны за него платить", - написал Ментцен на платформе Х. "Деньги польских налогоплательщиков должны пойти на нужды поляков!", - добавил он.

