В Польше призвали Украину заплатить за терминалы Starlink - РИА Новости, 26.08.2025
14:33 26.08.2025
В Польше призвали Украину заплатить за терминалы Starlink
Украина должна сама платить за терминалы Starlink, если хочет ими пользоваться, заявил депутат сейма Польши, экс-кандидат в президенты страны Славомир Ментцен. РИА Новости, 26.08.2025
в мире
украина
польша
киев
славомир ментцен
кароль навроцкий
ВАРШАВА, 26 авг – РИА Новости. Украина должна сама платить за терминалы Starlink, если хочет ими пользоваться, заявил депутат сейма Польши, экс-кандидат в президенты страны Славомир Ментцен. Ранее президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о помощи Украине, который носит временный характер и снова принимается каждые полгода. В рамках этого закона, Польша, в частности, оплачивала работу около 30 тысяч терминалов Starlink, ранее переданных Киеву. "Если Украина хочет иметь Starlink, то пусть за него заплатит. Не вижу причин, почему мы должны за него платить", - написал Ментцен на платформе Х. "Деньги польских налогоплательщиков должны пойти на нужды поляков!", - добавил он.
украина
польша
киев
в мире, украина, польша, киев, славомир ментцен, кароль навроцкий
В мире, Украина, Польша, Киев, Славомир Ментцен, Кароль Навроцкий
Министерство иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 26 авг – РИА Новости. Украина должна сама платить за терминалы Starlink, если хочет ими пользоваться, заявил депутат сейма Польши, экс-кандидат в президенты страны Славомир Ментцен.
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о помощи Украине, который носит временный характер и снова принимается каждые полгода. В рамках этого закона, Польша, в частности, оплачивала работу около 30 тысяч терминалов Starlink, ранее переданных Киеву.
"Если Украина хочет иметь Starlink, то пусть за него заплатит. Не вижу причин, почему мы должны за него платить", - написал Ментцен на платформе Х.
"Деньги польских налогоплательщиков должны пойти на нужды поляков!", - добавил он.
Польский танк Т-72 на учениях НАТО - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
В Польше пришли в ярость из-за "плана" Зеленского
20 октября 2024, 02:51
 
В миреУкраинаПольшаКиевСлавомир МентценКароль Навроцкий
 
 
