Польша за три года вдвое увеличила военные расходы - РИА Новости, 26.08.2025
12:00 26.08.2025
Польша за три года вдвое увеличила военные расходы
ВАРШАВА, 26 авг - РИА Новости. Польша за три года двукратно нарастила военные расходы, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. "Если речь идет о расходах на вооружение, то… в 2025 году расходы в два раза выше, чем в 2022 году, на 60% выше, чем в 2023 году", - сообщил Косиняк-Камыш. При этом он отметил, что не все закупленные образцы вооружения сразу поступают в распоряжение Войска польского. "Время - наш враг. Нам приходится ждать поставок купленного вооружения", - добавил министр. В последние годы Польша заключает беспрецедентные военные контракты, закупая как у отечественных производителей, так и в США, Южной Корее, других странах боевые самолеты и вертолеты, ствольную и реактивную артиллерию, танки и другую бронетехнику, средства ПВО, боеприпасы. На текущий год в бюджете страны запланированы рекордные военные расходы на уровне 4,7% ВВП.
ВАРШАВА, 26 авг - РИА Новости. Польша за три года двукратно нарастила военные расходы, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
"Если речь идет о расходах на вооружение, то… в 2025 году расходы в два раза выше, чем в 2022 году, на 60% выше, чем в 2023 году", - сообщил Косиняк-Камыш.
При этом он отметил, что не все закупленные образцы вооружения сразу поступают в распоряжение Войска польского.
"Время - наш враг. Нам приходится ждать поставок купленного вооружения", - добавил министр.
В последние годы Польша заключает беспрецедентные военные контракты, закупая как у отечественных производителей, так и в США, Южной Корее, других странах боевые самолеты и вертолеты, ствольную и реактивную артиллерию, танки и другую бронетехнику, средства ПВО, боеприпасы.
На текущий год в бюджете страны запланированы рекордные военные расходы на уровне 4,7% ВВП.
