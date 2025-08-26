https://ria.ru/20250826/polsha-2037621758.html

Польша за три года вдвое увеличила военные расходы

Польша за три года вдвое увеличила военные расходы - РИА Новости, 26.08.2025

Польша за три года вдвое увеличила военные расходы

Польша за три года двукратно нарастила военные расходы, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T12:00:00+03:00

2025-08-26T12:00:00+03:00

2025-08-26T12:00:00+03:00

в мире

польша

сша

южная корея

владислав косиняк-камыш

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734736907_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_26a92a1dcdc25bca5e361a5f05c655a7.jpg

ВАРШАВА, 26 авг - РИА Новости. Польша за три года двукратно нарастила военные расходы, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. "Если речь идет о расходах на вооружение, то… в 2025 году расходы в два раза выше, чем в 2022 году, на 60% выше, чем в 2023 году", - сообщил Косиняк-Камыш. При этом он отметил, что не все закупленные образцы вооружения сразу поступают в распоряжение Войска польского. "Время - наш враг. Нам приходится ждать поставок купленного вооружения", - добавил министр. В последние годы Польша заключает беспрецедентные военные контракты, закупая как у отечественных производителей, так и в США, Южной Корее, других странах боевые самолеты и вертолеты, ствольную и реактивную артиллерию, танки и другую бронетехнику, средства ПВО, боеприпасы. На текущий год в бюджете страны запланированы рекордные военные расходы на уровне 4,7% ВВП.

https://ria.ru/20240816/polsha-1966571898.html

https://ria.ru/20241111/polsha-1983057481.html

польша

сша

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, сша, южная корея, владислав косиняк-камыш