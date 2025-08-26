Польшу обеспокоил арест подозреваемого в диверсии на "Северных потоках"
Польшу обеспокоил арест украинца, подозреваемого в ЧП на "Северных потоках"
ВАРШАВА, 26 авг – РИА Новости. Арест в Италии украинца Сергея Кузнецова, которого немецкая прокуратура подозревает в организации диверсии на "Северных потоках", вызывает беспокойство у польской стороны, которая не нашла подтверждения его причастности к организации атаки, сообщает газета Rzeczpospolita.
Итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры 21 августа арестовали 49-летнего украинца, который, предположительно, координировал диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" в Балтийском море в сентябре 2022 года.
"Это неприятная ситуация для польских следователей, которым до сих пор не удалось установить личность виновных во взрыве "Северных потоков". Наше расследование не подтвердило, что украинец руководил диверсией", - отмечает издание.
Как считает пожелавший остаться неизвестным опытный прокурор, неоднократно сотрудничавший с Германией по уголовным делам, польская прокуратура должна немедленно запросить у немецкой стороны результаты расследования, в том числе касающиеся Сергея Кузнецова, и принять собственное решение по этому вопросу, не говоря уже о неформальном сотрудничестве спецслужб и обмене информацией.
Кузнецов разыскивался Германией по Европейскому ордеру на арест с прошлого года. Вторым подозреваемым, которого хотели арестовать немцы, был украинский водолаз Владимир З. — он проживал в Польше, недалеко от Варшавы, но из-за медлительности спецслужб ему удалось скрыться на Украине на дипломатическом автомобиле. Как сообщала ранее Rzeczpospolita, польские спецслужбы не решались на его арест в течение двух недель, в течение которых они вели лишь оперативное наблюдение. Это обострило и без того напряженные отношения между польскими и немецкими следователями.
Расследование взрывов газопроводов в Польше проводит Гданьское отделение Национальной прокуратуры. Польские прокуроры ранее встречались с немецкой стороной, и, по данным Rzeczpospolita, встреча была "непростой". "Немцы хотели получить от нас всю полученную по этому делу информацию, но сами не захотели ничего предоставить", — утверждает источник издания.
"Это была бы беспрецедентная ситуация, если бы страны-союзники, члены Европейского союза и НАТО, действующие в одной сфере, не поделились выводами досудебного расследования. Основания для отказа в правовой помощи строго определены. Это не отказ по прихоти. Конечно, есть исключения, например, в случае непреодолимых государственных интересов, но в таких случаях отказ должен быть обоснован", — отмечают источники газеты.
По их мнению, итальянцы практически наверняка выдадут Кузнецова. Случаи, в которых может быть отказано в экстрадиции, строго определены. Если не будет выявлено никаких негативных оснований, например, невозможности справедливого судебного разбирательства, и доказательства будут оценены как достоверные, оснований для отказа не будет.
Суд города Болонья назначил следующее заседание по делу Кузнецова на 3 сентября. Как заявил РИА Новости адвокат украинца, технически будущее слушание уже может привести к вынесению решения об экстрадиции в Германию. От добровольной выдачи Кузнецов на заседании отказался. Сейчас он находится в тюрьме Римини.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
